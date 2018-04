PannErgy-Miskolci VLC: Hullámvasutas meccsen kaptak ki

A második kör utolsó, nyolcadik fordulóját rendezték a hétvégén az OB I-es férfivízilabda-bajnokságban. A küzdelemsorozat ezen szakaszának az volt a tétje, hogy 1–8. helyért zajló rájátszásban melyik lesz az a négy gárda, amelyik a play-offban éremért, illetve melyik az a négy, amelyik az 5., valamint a 7. helyért küzd majd. A miskolciak a fordulót megelőzően az ötödik pozícióban voltak, és győzelemmel vagy döntetlennel ezen helyezésüket szerették volna megőrizni, hogy a folytatásban (először) a biztos nyolcadik Debrecennel harcoljanak, és a rájátszás mindkét részében meglegyen a pályaelőnyük.

Hárommal vezettek

Egy héttel korábban, Szolnokon sérülés miatt nem játszhatott a borsodiak első számú kapusa, Csoma Kristóf, aki mostanra rendbe jött, így vele kezdődött az MVLC összeállítása a BVSC elleni budapesti összecsapáson. A meccs első negyedében két-két gól született (Pásztor büntetőből, Létay előnyből, illetve Kuzmenko akcióból, Berta szabaddobásból), így ezzel a vendégek álltak jól, már ami az ötödik helyet illeti. A második negyedben aztán előbb volt egy találatváltás Czigány és Vadovics között (3-3), majd Bowen bő két perc alatt két ötmétereset vágott be a vas­utasok kapujába (3-5). Várnai volt pontos, aztán Bowen (4-6), tíz másodperccel ezen menet vége előtt Sántára jött ki egy előny, aki kialakította a 4-7-es félidei állást.

Pásztoré az utolsó

A harmadik felvonásban Pásztor szabaddobásból, Ambrus centerből, Czigány akcióból púpozta ki a miskolci hálót, így hamar, 2:52 perc alatt elolvadt dr. Sike József gárdájának előnye, miközben Csoma kivédte Török büntetőjét (7-7). Az aznapi vendég gólfelelős, Bowen vállalkozott, sikerrel, Pásztor pedig fórból, amivel „meccsnullról”, 8-8-ról indultak neki a felek a befejező játékrésznek. Az utolsó negyed első részében a házigazda volt pontosabb (ezt Csapó és Pásztor gólja jelezte), az MVLC pontatlanabb, viszont a PannErgy előbb 1:41 perccel a vége előtt előbb szépített (Nagy Á.), aztán 0:41 mp-cel a dudaszót megelőzően egalizált (Berta, 10-10). A BVSC tehát megkapta a sanszot, hogy döntésre vigye a dolgot, Pásztor meg is tette, így csapata lett a második szakasz után az 5., az MVLC a 6. Folytatás a héten, a fővárosiak a Debrecen, a miskolciak a Honvéd ellen kezdik a play-off első körét.

Jegyzőkönyv

MKB-Euroleasing-BVSC-Zugló – PannErgy-Miskolci VLC

11-10 (2-2, 2-5, 4-1, 3-2)

Budapest, 400 néző. V: Marjay Zs., Rubos.

BVSC: GYÖRKE – Kovács P. (-), PÁSZTOR (5), Mészáros (-), CZIGÁNY K. (2), Létay (1), Török B. (-). Csere: Ambrus (1), Csapó (1), Sugár (-), Szabó B. (-), Várnai (1), Mátyok (-). Edző: Szűcs Levente.

MVLC: CSOMA – Halek (-), Nagy Á. (1), Sánta (1), BOWEN (4), Milicic (-), Vadovics (1). Csere: Kuzmenko (1), Misic (-), BERTA (2), Lukács D. (-), Hornyák (-). Edző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 3/7, ill. 3/13

Gól/ötméteresből: 2/1, ill. 2/2

Szűcs Levente: – Továbbra is tartom, hogy a Miskolcot legyőzni bravúr, még hazai pályán is. A mérkőzés képe hullámvasútra hasonlított, többször is lehetősége volt mindkét csapatnak ellépni a másiktól. Tény és való, hogy az nevet, aki a bajnokság végén nevet, de úgy gondolom, hogy az ilyen pillanatokat is meg kell ragadni. Szeretném kiemelni a csapataikat roppant szimpatikus módon buzdító fiatalokat, akik remek hangulatot varázsoltak az uszodába.

Dr. Sike József: – Ez a típusú vízilabda a BVSC-nek jobban feküdt. Szeretném, ha mindkét csapat a tükörbe nézne, majd alkotna magáról egy jövőképet. Az eredménytől függetlenül is a következőket nyilatkoztam volna: a helyosztók dátumai: május 12., 16. és 19.

