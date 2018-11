PannErgy-Miskolci VLC: Aligha lehet már ezt a remek eredményt szombat este elrontani

Az utóbbi években az Eger és a Ferencváros ellen negyeddöntőzött a Magyar Kupában a PannErgy-Miskolci VLC élvonalbeli férfi vízilabda csapata, ezúttal azonban egy, ezen sztárcsapatoktól könnyebb ellenfelet ,,sodort” a sorsolás a borsodiak útjába. A legjobb négybe kerülésért azt a Debrecent kapta az MVLC, amely két helyezéssel végzett dr. Sike József együttese mögött a tavalyi OB I-es szezonban.

Csoma remekelt

Kihagyott debreceni helyzet után 50 másodperc telt el az első negyedből, amikor Bowen akcióból megnyitotta a gólok sorát (0-1), annak a Kósiknak talált be, aki az előző évadban még a miskolciak hálóőre volt. Itt is, ott is akadt labdavesztés/labdaszerzés, kivédett lövés, valamint támadó hiba, így percek teltek el újabb találat, találatok nélkül. Az első emberelőny a DVSE-é volt, amelynek az időkérése után kézről kézre ment a labda, mígnem Fekete egyenlített (1-1). A másik kapunál Dőry Farkas nem tudta tartani Lőrinczet, a megítélt ötméterest Bowen bevágta (1-2). Vadovics ,,hozott” egy fórt, szintén időkérés jött, ezúttal vendég, Stojanovic remek passza után Misic növelte az előnyt (1-3).

A kisszünetet Dőry Farkas, majd Lőrincz elhibázott kísérlete követte a második felvonásban, aztán Csoma volt formában, öt hajdúsági próbálkozást is hárított, ez idő tájt 90 százalékon védett (9/10). Ez érthetően nem villanyozta fel a DVSE-t, viszont az MVLC-t igen, amely Bowen harmadik góljával már 1-4-re vezetett. Ugyan a vendégeknél sem ment be ,,minden”, de a házigazda nem tudott támadásban hatékony lenni, míg a PannErgynél Vadovics is beköszönt (1-5). Csoma eszén a továbbiakban sem tudtak túljárni a debreceniek (12/13), Kósik azért jóval kevesebbet fogott (5/10).

Az MVLC irányított

A harmadik negyedben a kiváló napot produkáló amerikai válogatott, Bowen negyedszer is a hálóba küldte a játékszert, 1:18 perc telt el ebből a játékrészből (1-6). Kiállítást ítéltek mindkét félnek a játékvezetők, de az álláson nem tudtak módosítani a medencében küzdők. Újabb DVSE-fór következett, a vége ugyanaz lett, Csoma állta a sarat (15/16). Már eltelt több mint a fele ennek a 8 percnek, ekkor Misic villant meg (1-7). A teljesen maga alatt levő hazai együttest a világbajnok Bedő taszította lejjebb (1-8), teljes mértékben irányította a meccset az MVLC. A center is elkapta a ritmust, rövid idő alatt duplázott (1-9), így már elég tisztes volt a távolság a két gárda között.

A befejező felvonás elején kevésbé koncentráltak a csapatok, így nem rezdültek a hálók. Két és fél percet követően Kovács G. zárta le a DVSE extra hosszúságú gólszünetét (2-9), ugyanakkor Smitula szabálytalankodott Misiccsel szemben, Vad nem rontotta el a büntetőt (2-10). Érkezett megint Bedő (2-11), aztán Kovács G. (3-11). A találkozó végéig, a még visszalevő mintegy három és fél percben még Fekete lőtt gólt (4-11), aztán Misic belső posztról (4-12), míg 3 mp-vel a dudaszót megelőzően újfent Kovács G. (5-12). A DVSE megnyerte ezt a negyedet, a vendégek viszont az azt megelőző hármat. Az MVLC 7 gólos előnyt szerzett a visszavágóra, amit ma 19 órától rendeznek Miskolcon.

Jegyzőkönyv

Debreceni VSE – PannErgy-Miskolci VLC 5-12 (1-3, 0-2, 0-4, 4-3)

Debrecen, 300 néző. V.: Csizmadia, Füzesi.

DVSE: Kósik – Dőry Farkas (-), Durik (-), Vidovic (-), Kovács G. (3), Macsi (-), La Rosa (-). Csere: Fekete (2), Fejős (-), Smitula (-), Dienes (-), Melegh (-). Vezetőedző: Miroslav Bajin.

PannErgy-MVLC: Csoma – Banicevic (-), Bowen (4), Vadovics (1), Bedő (3), Lőrincz (-), Stojanovic (-). Csere: Misic (3), Nagy Á. (-), Milicic (-), Hornyák (-), Vad (1). Vezetőedző: dr. Sike József.

Gól/emberelőnyből: 2/5, ill. 0/3

Gól/büntetőből: 0, ill. 2/2

Miroslav Bajin: – Megérdemelt a miskolciak győzelme, jobb csapattól kaptunk ki. Gratulálok a saját együttesemnek is, mert a játékosok 1-9-nél sem adták fel a meccset.

Dr. Sike József: – A hazaiaknál történt vírusos megbetegedés 30 százalékkal visszavetette őket fizikailag. Ilyen nagy különbség nincs a két csapat között. Összeszedetten játszottunk, amit gyakoroltunk, azt visszajött a mérkőzésen.

