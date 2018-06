10., 5., 6. Ezeken a helyeken végzett a Pann­Ergy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata az utóbbi három évadban, mióta felkerült a másodosztályból, az OB I/B-ből. A nemrég befejeződött bajnokságban az utolsó pillanatig harcban volt a gárda a még európai kupaindulást jelentő ötödik pozícióért, ám a végén 2–1-es összesítéssel alulmaradt a BVSC-Zuglóval szemben.

Nem menti fel

– Mivel világ életemben nyerő típusú játékos és sportvezető voltam, vagyok, ezért nekem nagy csalódás a 6. hely – mondta lapunknak Bachner András, a PannErgy-MVLC szakmai vezetője. – Ismertek a körülmények, amik ide vezettek, de nem szeretném felmenteni a játékosokat, az edzőket és a klub szakmai vezetését sem a felelősség alól. Tudniillik a mindent eldöntő BVSC elleni mérkőzésen, Budapesten háromszor álltunk úgy az ötméteresek során, hogy ha belőjük, akkor vége, mi vagyunk az ötödikek. De nem lőttük be, tehát magunkat kell okolni, és feltenni a kérdéseket. Hiányzott-e a megfelelő koncentráltság? Hiányoztak-e a különböző gyakorlatok? A tény az, hogy nem sikerült és ebből tanulnunk kell. A letargikus gondolkodást, a csalódottságot viszont félre kell tenni, mert elvégre nem olyan nagy szégyen az, hogy a világ legerősebb bajnokságában valaki a hatodik… Tanulva a tavalyi hiányosságokból, már most megtettem egy lépést, az edzői stáb összetételének az átalakítását. Ez azt jelenti, hogy Kis István másodedzőként dolgozik majd dr. Sike József vezetőedző mellett, a segítője lesz, de ugyanakkor marad az utánpótlás szakmai vezetője is. Ezen kívül sikerült egy ízig-vérig miskolci edzőt bevonni a stábba, aki nem más, mint Habzsánszki Norbert. Igaz, hogy ő nem vízilabdázott magas szinten, de imádja a sportágat, a gyerekeket, és megvan benne a kellő alázat ahhoz, hogy a csapatban tevékenykedő további edzők mellett bekapcsolódjon a teljes értékű munkába és részt vállaljon a klub jövőbeni sikereiben. Aki hozzánk jön, annak elsősorban emberileg kell megfelelnie, aztán a munkamorál tekintetében és harmadsorban szakmailag. Ő teljesen beleillik a társaságba.

A nemzetközi indulás

Bár még csak nemrég fejeződött be a 2017/2018-as bajnokság, már ki lehet tűzni a célt a következő évadra. Hogy az MVLC-nél mi ez? – mindezt megkérdeztük Bachner Andrástól.

– Egy cél van, a nemzetközi szereplés kiharcolása – jelentette ki a szakmai vezető. – Hogy aztán milyen kupában indulhatunk, az majd az év során eldől. Az új csapat, az új keret ennek elérésére alkalmas lesz. 99 százalékban lezárult az átigazolás, de azért mindig lehet még valamit lépni, tenni, jöhet bármilyen lehetőség. Bedő Krisztiánnak és Lőrincz Bálintnak a BL-es Egertől való leigazolását nyugodtan nevezhetjük bombaigazolásnak, de a légiósok is magas színvonalat képviselnek. Ez a Miskolc már sokkal színvonalasabb és modernebb játékára lesz képes, a játékosok nagy részét több poszton lehet majd használni. Idomulunk a jövő vízilabdájához, lassan ugyanis eltűnik az a sportágból, hogy valaki a csapatszerkezetben csak egy helyen, pozícióban jó.

Amint azt Bachner András jelezte, továbbra is dr. Sike József irányítása mellett dolgozik majd az együttes, amely a felkészülést július 25-én kezdi el.

– Molnár István –

A PannErgy-MVLC 2018/2019-es kerete

Régiek: Csoma Kristóf, Nagy Ádám, Vadovics Viktor, Hornyák Olivér, Sasa Misic, Milos Milicic, Alex Bowen.

Újak: Ognjen Stojanovic (Crvena zvezda, szerb), Bojan Banicevic (Jadran Carine, montenegrói), Bedő Krisztián (ZF Eger), Lőrincz Bálint (ZF Eger), Szőke Szabolcs (Debreceni VSE), Mizsei Márton (BVSC-Zugló), Vismeg Botond (utánpótlás), Vismeg Zsombor (utánpótlás), Sisán Balázs (utánpótlás).

Távozók: Sánta Dániel, Lukács Dorián (ZF Eger), Aleksey Kuzmenko (Szentes), Berta József (Kaposvár), Jakab Dániel (Pécs), Halek Márton (Vasas), Kósik Soma (Debreceni VSE).

MVLC: Létay és a miskolci színház Miskolc - Dr. Sike József, a Pann­Ergy-MVLC edzője sajnálja, hogy egy téves bírói ítélet döntött szombaton. Szombaton befejeződött a 2017/2018-as bajnokság a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata számára. Az együttes az 5. helyért harcolt a BVSC-Zugló gárdájával, és az egyik fél k... Tovább a cikkhez

BVSC vs. MVLC - Büntetők döntöttek a kupaindulásról Miskolc - Utolsó szezonbeli meccsét szombaton idegenben játszotta a PannErgy-MVLC. A férfi vízilabda OB I-ben, az 5. helyért zajló rájátszásban a harmadik mérkőzést vívta egymással a hétvégén a BVSC-Zugló, illetve a PannErgy-Miskolci VLC csapata. Az egyik fél két sikeréig tartó csata a kezdés elő... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA