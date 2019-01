Pályát takarítottak Putnokon: meccsre készülnek

Vasárnap már kezdődik az idei bajnokság tavaszi szezonja a labdarúgó NB II-ben (is). A 22. fordulóra Kazincbarcikai SC – Duna Aszfalt Tiszakécske találkozó van ,,kiírva”, mégpedig 14 órára a putnoki Várady Béla Sporttelepre. Arról, hogy lehet-e a létesítményben meccset rendezni a hét végén, Kádár Zsoltot, a KBSC sportigazgatóját kérdeztük.

Mindent megtenni

– Ebben a pillanatban nem, de éppen most kezdjük majd el a pálya gépi takarítását, ugyanis 4-5 centiméteres hóréteg takarja – mondta lapunknak hétfőn reggel a sportigazgató. – Most lehet dolgozni rajta, ugyanis fagypont körüli a hőmérséklet, de a hét második felére már felmelegedést jeleznek, úgyhogy akkor már nem tudnánk géppel rámenni a játéktérre. A Magyar Labdarúgó Szövetség irányelve, elvárása az, hogy a másodosztályú kluboknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy ne kelljen elhalasztani mérkőzést. Van, ahol ezt betartani könnyebb, hiszen több helyen, városban is rendelkezik már az adott stadion pályafűtéssel. Szóval központi halasztás biztosan nem lesz, mi legalábbis így tudjuk.

Virág, Chifu

A csapat is készül a rajtra, az utolsó edzőmeccsét szombaton tudta le az élvonalbeli és NB I-es Debreceni VSC otthonában.

– Úgy gondolom, hogy amit kellett, azt elvégezte a csapatunk, elvégeztetett a játékosokkal a Gálhidi György vezetőedző által irányított szakmai stáb. – jelezte Kádár Zsolt. – Voltak próbajátékosaink, közülük nálunk folytatja a pályafutását a védő Virág Ákos, aki debreceni nevelés, de legutóbb Cegléden futballozott. A másik érkező a román Christian Chifu, ő középső középpályás, utóbbi klubja egy román harmadosztályú csapat volt. Nyilván az is cél nálunk, hogy minél több saját nevelésű fiatalt beépítsünk a csapatba. A pontos tavaszi keret pár napon belül lesz teljes, ugyanis ekkor derül ki, hogy ki, pontosan hol fog szerepet kapni a rendszerünkön belül.

ÉM-MI

