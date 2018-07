Palkovics László: Magyarország a jövőben 95 százalékban szén-dioxidmentes energiát használ

A világszervezet New York-i székházában miniszteri szintű ülésszakon vitatják meg az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott átfogó fenntartható fejlődési keretstratégia eddigi eredményeit. Palkovics László az MTI-nek telefonon elmondta: beszámolójában e keretstratégia magyarországi céljairól és eredményeiről beszélt. Mintegy negyedórás előadásában a tárcavezető a vízzel, az úgynevezett tiszta energiával, a fenntartható város-, és településfejlesztéssel, valamint a felelősségteljes termeléssel és fogyasztással foglalkozott. A miniszter beszámolójában kiemelte, hogy “Magyaroszágon a víz minőségével, és a vízbiztonsággal kapcsolatos kapcsolatos helyzet jó, 80 százalék fölött van a közművekhez történő hozzáférés”. A miniszter hozzátette: hazánk fontos szerepet tulajdonít a vízdiplomáciának is, amelyet Áder János államfő kezdeményezett. Ez a vízdiplomácia többet jelent diplomáciai egyeztetéseknél, ennek révén Magyarország más országokat támogat vízminőségük és vízbiztonságuk megteremtésében. Palkovics László elmondta: Magyarország évente 2, 7 millió dollárt költ ilyen jellegű támogatásokra. “Sokat áldozunk szakemberképzésekre is” – fejtette ki az innovációs és technológiai miniszter, aláhúzva, hogy Magyarországon nem csupán hazai vízmérnököket képeznek, hanem például a Stipendium Hungaricum, az afrikai, ázsiai, és közel-keleti hallgatók körében az egyik legnépszerűbb képzés. A fenntartható fejlődés egyik fontos területe az energetika. Palkovics László elmondta: az ENSZ tanácskozásán arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Magyarország arra törekszik, a jövőben 95 százalékban szén-dioxidmentes energiából fedezze energiaszükségletét. Ez atomenergia-felhasználást jelent, de – mint a miniszter hozzátette – szerepet kap a geotermikus energia, a biogáz és a napenergia is. “A magyar zöldgazdaság kialakítása fontos prioritás” – hangsúlyozta a tárcavezető. Emellett fontos feladatként említette a közösségi közlekedés “átállítását” elsősorban elektromos meghajtású járművek alkalmazására, a Modern városok programját, valamint az élelmiszereket előállító kis gazdaságok külön támogatását. Palkovics László az ENSZ-ben megnyitotta a Semmelweis Ignác életéről és munkásságáról szóló kiállítást is. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az anyák megmentőjeként elismert orvos kitartott tudományos elképzelései mellett, és kutatásai gyakorlati eredményeket hoztak. “Hinni kell abban, amit jónak látunk, és abban, hogy kutatásaink gyakorlati eredményekkel járjanak” – fogalmazta meg a miniszter a kiállítás “üzenetét”.

-MTI-

