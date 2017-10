Palacsintaszentély az Avas alján 11 éve

Van, aki a házi ma­zsolás túrósra, ba­racklekvárosra vagy kakósra esküszik. Más a hortobágyi húsosat kedveli. Van, aki két ser­penyővel is profin dobálja, másnak még soha nem sike­rült. Mit tehetnek ők, vagy azok, akik bár szeretik, de se kedvük, sem pedig ide­jük nincs arra, hogy neki álljanak palacsintát sütni? Nekik és mindazoknak, akik szeretnének egy igazán kü­lönleges palacsintát meg­kóstolni, ajánljuk a miskolci Creppy Palacsintaházat.

Valószínűleg, sokan hal­lottak már róla, és egyre többen vannak, akik nem­csak hallottak, jártak is a kis-avasi palacsintaszentélybe, amely a tulajdonosoknak és kollégáiknak köszönhetően egyre szélesebb körben viszi jó hírét Miskolcnak.

11 éve indult a történet, amikor az avasi pincék zegzugos utcáinak köze­pén megnyitotta kapuit az akkor meghökkentő­en újnak számító Palacsintaház. A miskolciak kétkedő mo­sollyal fogad­ták az ötletet, csodálták a tulajok bátor­ságát, amiért bele mertek vágni abba, amibe ezen a szinten azóta sem senki, a minőségi, pala­csintára épülő vendéglátás forradalmába. Az idő azon­ban őket igazolta.

„A Palacsintaház is átélte a maga fázisait. Voltak lesaj­náló pillantások, együttérző félmosolyok, majd jöttek a türelmetlen, bukásra éhező morgások, később láttuk az irigységet is. Mi azonban mindent túléltünk és min­den alkalommal megmutat­tuk, hogy van út előre, van lehetőség egyre feljebb lép­delni.” – árulja el Oszlánczi Réka alapító, ügyvezető.

Mint mondja, számta­lan sikert és kudarcot lát­tak maguk mellett. Sokan kezdtek nagy lendülettel, néhányan nagy mellénnyel is – a vendéglátók világa hamar elbúcsúzott tőlük. Azonban voltak és vannak igazán jó ötletek is, amit alázatos hozzáállással, lel­kes és szorgalmas munká­val felépítettek és működ­tetnek a mai napig is.

A Kis-Avas a kétezres évek derekán hullámvölgyben volt, kihalt utcácskáin sok romos pince árválkodott. A Creppy Palacsintaház fejlődésével együtt hozta vissza az életet az avasi pin­cék zegzugos világába. A he­lyiek, a környékbeliek újra felfedezték ezt a különleges városrészt, melynek köze­pén tündököl és működik a Creppy Palacsintaház az avasi hegyoldal ékszerdo­bozaként. “Hisszük, hogy a Palacsintaház különleges­séget csempészett ennek a sokat megélt vidéknek az életébe. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a Creppy Palacsintaház maga is érté­ke a városrésznek, egy olyan vonzerő, ami miatt az or­szág távoli szegletiből, sőt még külföldről is felkeresik az avasi lankákat.” – vallja Oszlánczi Réka.

