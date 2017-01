Palackos bor fűti az aluljárókban fagyoskodó hajléktalanokat

Tavaly ősztől decemberig már nyolcvanan fagytak meg Magyarországon, pedig csak most jön a tél eddigi leghidegebb éjszakája. Péntek este mínusz 10-15 fokos hidegre lehet számítani, ami különösen veszélyezteti az utcán vagy fűtetlen lakásban élő embereket. Budapesten sokan hajléktalanszállókon, melegedőkön húzzák meg magukat, ahol meleg leves és második is jut nekik, de így is bőven vannak olyanok, akik az utcán tervezik tölteni az éjszakát.

“Legfeljebb odahúzódok majd az üzletek aljába, ha bezártak” – mondta László, aki pénteken délben a Blaha Lujza téri aluljáróban, néhány lépésre feküdt a lépcsőktől. Nyakig bebugyolálta magát, ahány réteggel csak tudta, de így is erősen érte a huzat. A férfi régi motorosnak nevezte magát, 2000 óta hajléktalan, sok szállót is megjárt már, mégsem biztos benne, hogy estére bemegy. “Majd meglátom” – mondta szűkszavúan, aztán azzal indokolta, hogy néhány helyről kititották, amiért nem viselkedett megfelelően.

Pedig erre biztatta Banicz László, a Hajléktalanokért Közalapítvány szociális munkása is, aki véletlenül futott össze ma Lászlóval. Régóta ismerik egymást, és örülne, ha ma este bemenne a Jászberényi úti szállóra, ahol estétől reggelig meghúzhatná magát, és még vacsorát is kapna. Banicz szerint van olyan szálló, ahová ilyen hidegben mindenkit beengednek, senkit sem fognak elküldeni, aki segítséget kér. Az utcán élőket a rendőrök és a közterület-felügyelők is próbálják a szállókra terelni. “Felébresztgettük őket, hogy megnézzük, élnek-e még egyáltalán” – mondta egy VIII. kerületi rendőr, aki néhány lépésre Lászlótól igazoltatott néhány hajléktalant közterületen való alkoholfogyasztás miatt. Ilyenkor feljelentést tesznek, de mivel szabálysértésről van szó, senkit sem vezetnek el, csak elkobozzák az italt.

Zsuzsanna szintén a Blahán húzza meg magát barátnőjével együtt, aki nem árulta el a keresztnevét. Zsuzsanna, aki 28 éve az utcán él, különösen nehéz helyzetben van, mert csak járókerettel tud közlekedni, és betegsége miatt pelenkát hord, az viszont teljesen átázott. “Mindenki lenézi a hajléktalanokat, de akkor miért nincs legalább egy ingyenes, nyilvános vécé, hogy odaérjen az ember?” – kérdezték mérgesen. Zsuzsanna szívesen kimenne a kispesti szállóra, de szerinte képtelenség eljutni, mert az átázott pelenkája miatt leszállítják a buszról. Mindketten az utcán fogják tölteni a péntek éjszakát. “Nézze, milyen vékony ez” – mutatott a a nő a magára terített fehér takaróra. Szerinte csak a palackos bor melegít valamelyest, azt isszák egész nap. “Bemegyünk majd az aluljáró belsejébe, ott tisztaságot látok” – bökött a szemközti lépcső felé, aztán a körülöttük összegyűlt koszos kartonpapírokra nézett. “Itt már nem bírjuk”.

Az igazoltatott hajléktalanok közt volt János, becenevén Pamacs is, akit még a rendőrök is így ismernek. “Gyerekkoromban úgy néztem ki, mint a nagyapám, úgyhogy Papóka volt a nevem. De volt egy kutyánk, az meg Pamacs volt, egy idő után az lett az én becenevem is” – magyarázta. János furulyázással próbál némi pénzt szerezni az aluljáróban, de egyáltalán nem fél a hidegtől. Sőt, büszkén mutatta, hogy a kabátja alatt semmilyen más ruha nincs. “Van paplanunk, hálózsákunk, félmeztelenül alszunk alatta”. Pamacs meg szokott fordulni a szállókon, de barátja, aki negyven éve az utcán él, nem hajlandó erre. Őt viszont nem szeretné pénteken egyedül hagyni.

Pamacshoz hasonlóan Tímea sem nagyon aggódik a hideg miatt. A napközbeni mínusz négy fokban a Corvin-negyedi villamosmegállóban várta, hátha kap némi pénzt valakitől. Az éjszakát valamelyik aluljáróban tölti majd, és bár délután csak a kabátja volt nála, meg egy barna pokróc, szerinte nem lesz baj. “Van egy eldugott zugom, ahol meg szoktam húzni magam, ott van még paplan. Meg a csomagmegőrzőben is” – mondta.

A hidegben sokan töltik az idejüket buszon, villamoson is, hogy addig is melegedjenek, de László szerint ez csak napközben működik, mert az éjszakai járatok mindig tele vannak ellenőrökkel. Két éve hajléktalan, szállókon is lakott, de már nem szívesen megy oda, mert utál egyszerre nyolc emberrel lenni egy szobában.

Az Andrássy út és az Oktogon környékén fogja tölteni az éjszakát egy bolt bejáratánál, hogy legalább ott találjon némi meleget. Azt mondta, paplana nincs, és semmi egyebe, mint amit épp magán hordott, mégsem gondolja, hogy megfagyna. Ózdról jött el két évvel ezelőtt, amikor az édesanyja meghalt, azóta nem talált állandó munkát. Néha besegít építkezéseken, és mindennap gyűjti az üvegeket, de szeretne normálisan elhelyezkedni. A húga ápolónő, a sógora pedig lakatos, mindketten Ózdon élnek. Néha meglátogatja őket, de nem költözik hozzájuk, segítséget sem kér. “Megvan azoknak a maga baja”.

Ha földön fekvő embert lát, aki nem válaszol a kérdésekre, hívjon segítséget! A fűtetlen lakásokban élő idős emberek is veszélyben vannak. (A fővárosi diszpécserszolgálat telefonszáma +36 1 338 41 86)

A melegedőhelyek fővárosi és országos listája ide kattintva érhető el.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) internetes oldalán közzétette az elérhető melegedőhelyek listáját – közölte az OKF helyettes szóvivője pénteken.

Az előrejelzések szerint péntek, szombat és vasárnap éjszaka akár mínusz 18 fokig is süllyedhet a hőmérséklet térségünkben, és nappal sem emelkedik a hőmérő higanyszála mínusz 5 foknál magasabbra.

Az extrém hideg, a viharos szél és a hófúvás veszélye miatt adott ki országszerte másod-, illetve elsőfokú figyelmeztetéseket péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

