Paks vs. Mezőkövesd – Az egy pont jelenleg csupán a tizenkettedik helyezést éri

Az NB I 13. fordulója keretében vívott meccs két „különlegességgel” szolgált. A vendégek trénerváltással a lábukban készültek a számukra fontos összecsapásra, az oldalvonal mellett pedig a barátok (Csertői Aurél és Kuttor Attila) vezényelték alakulataikat. A sárga-kékek mestere ezúttal kihagyta a korábban kirobbanthatatlan Tóth B.-t és Veselinovicot, helyükre Iszlait és Strestiket állította.

Egy ide, egy oda

Óvatosan kezdtek az együttesek és arra törekedtek, hogy szerkezeti zavarok nélkül vészeljék át az általában kritikus első negyedórát. Aztán a hazaiak azért juthattak előnyhöz, mert sarokrúgásuk után elaludtak a fürdővárosiak, akik rossz helyezkedésükkel gólt ajándékoztak a paksiaknak. A hátrányba került borsodiak ebbe nem nyugodtak bele, aktívabbá váltak, különösen a sokat mozgó Cseri „szervezkedett” a középpályán. Ennek jutalmaként az egyenlítés sem maradt el, az akció végén Koszta talált a kapuba és ez bizonyára jót tett a saját lelki világának is. A szünetig hátralévő idő kiegyenlített játékot hozott, a vendégek kicsivel bátrabbak voltak – lövőhelyzetekig is többször eljutottak –, a vezetéshez azonban az otthoniak jártak közelebb, Kulcsár labdáját ugyanis a jobb kapufa mentette.

Koszta ziccere

A folytatásban mindkét gárda érezhetően a biztonságra törekedett, így a tömörülő védelmek mellett a támadók alig kaptak levegőt. Aztán a második félidő közepétől a Paksi FC megpróbálta összehozni második gólját, akciói veszélyesebbek voltak, s ekkor a szerencse a vendégek mellé állt: Kulcsár jutott el ismét a jobb kapufáig. Ez kedvét szegte csapatának, amely visszaszürkült a középszerűségbe, a Mezőkövesd pedig megérezte a lehetőséget. Lázár is feliratkozott a kapufások közé, aztán a 81. percben Koszta közelről hagyta ki a meccslabdát, középről, ziccerből emelt az égbe, pedig lábában volt csapata és önmaga második találata. Még Tujvel produkált egy nagyot, aztán maradt az iksz, amelynek a nehéz helyzetben lévő vendégek örültek jobban. A közepest csak alulról súroló találkozó kövesdi pozitívuma az egy pont és az egy kapott gólt (ez azért lényeges, mert az élvonalban a mezőkövesdi védelem a legsebezhetőbb, kapujába eddig huszonhétszer került a labda), az viszont baj, hogy a gárda immáron sorozatban a tizenegyedik találkozóját sem tudta megnyerni – bár ehhez most közel állt. A nagy kérdés az, hogy mit produkálnak Hudákék a soron következő és nem sok jót ígérő mérkőzéseken és persze – tetszik, nem tetszik – figyelni kell a két alsóházi riválisra, a Balmazújvárosra és a Haladásra is.

Jegyzőkönyv

Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)

Paks, 800 néző. V.: Berke (Király K., Huszár).

Paksi FC: Verpecz – Vági, Zachán, Gévay, Szabó J. – Papp K. – Koltai, Simon Á., Bertus, Hajdú Á. – Kulcsár D. Vezetőedző: Csertői Aurél.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Lázár, Hudák, Szalai A., Vadnai – Iszlai, Keita – Koszta (Baracskai, 90.), Mlinar, Cseri – Strestik. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Hajdú Á. helyett Bartha (-) a 62., Keita helyett Tóth B. (-) a 68., Koltai helyett Szakály D. (-) a 72., Kulcsár D. helyett Hahn (-) a 78., Strestik helyett Veselinovic (-) a 85., Koszta helyett Baracskai (-) a 90. percben.

Sárga lap: Keita a 14., Gévay a 15., Iszlai a 37., Simon Á. a 47., Strestik a 61. percben.

Gólszerző: Simon Á. (1-0) a 17., Koszta (1-1) a 29. percben.

Csertői Aurél: – Reális eredmény volt, bár a végén, ha pontosabbak vagyunk, akkor nyerhettünk volna. Hazai pályán támadóbb szellemben kell játszani, ez most nem nagyon működött.

Kuttor Attila: – Amit ennyi idő alatt ki lehetett hozni a csapatból, azt úgy érzem kihoztuk ezen a héten. A meccsen mindenki becsületesen küzdött, a végén akár nyerhettünk volna. Olyan érzésem támadt a sok évi utánpótlásban töltött időszak után újra az NB I-ben, mintha hazataláltam volna. Sok munka van még hátra, de tudom, hogy sikerülni fog a kitűzött célt elérni.

– Kolodzey Tamás –

