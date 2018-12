Paks vs. DVTK – Látatlanban nem fogadná el

A labdarúgó NB I 18. fordulójában szombaton 17.00-tól Paksi FC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek. Az őszi zárófordulóban az utolsó nagy kihívás vár a piros-fehérekre, akik négy forduló óra tartó veretlenségüket szeretnék megőrizni a Duna-partján. Ellenfelük október 27-e után, vélhetően újra 3 pontot akar, ugyanis a Mezőkövesd Zsóry FC elleni hazai találkozójuk óta (2–1) háromszor nyeretlenek maradtak otthon (Vidi 0–4, Honvéd 0–0, Ferencváros 0–3), kétszer pedig idegenben (Újpest 1–1, Puskás 1–1).

Sok hasonlóság

– A mi helyzetünkben minden meccsnek megvan a nehézsége, így ennek is. Jó csapathoz látogatunk, akiknek jó edzőjük van, az elmúlt években pedig ráhangolódtak egymásra. Megvan bennünk a rutin, a minőség, így az év utolsó mérkőzése nehéznek ígérkezik – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője a klub tegnap délelőtti sajtótájékoztatóján, aki az ellenféllel kapcsolatban a következőket mondta: – Érdekes meccs lesz, mert sok hasonlóság van a két csapat stílusa között, elsősorban labdabirtoklásban. Középpályán kombinatív játékra képes a Paks, elől jó játékosaik vannak, mint Haraszti és Simon. A két csapat előző meccsén, Diósgyőrben kiegyenlített mérkőzést láttunk, most felénk kellene billenjen a játék, mert nagy szükségünk lenne arra, hogy Pakson megszerezzük a három pontot.

Paks vs. DVTK - Ön szerint mi lesz a mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a Paks

Magabiztos paksi győzelem Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Arra a felvetésre, hogy nyerni csak góllal, gólokkal lehet, de ebben nem olyan erős a DVTK, így reagált a spanyol szakvezető:

– Fejlődni kell ebben a szegmensben is. Ha nincs megfelelő számú gól, az nem csak a csatárok felelőssége, ez csapatszintű probléma, amit fejleszteni kell. Védekezésben sem csak a védők hibáznak, hanem a védő munka az, amivel probléma akad. Az biztos, hogy az átlagban mérkőzéseken szerzett egy gól nem elég, ezen javítani kell. Viszont a helyzetek számában fejlődtünk, a befejezések pontosságában kell előre lépnünk. Akkor fog jól működni a csapatjátékunk, ha a kidolgozott helyzeteket gólokra tudjuk váltani. Egy lehetőség kihasználása, kihagyása pillanatnyi forma, mentális állapot kérdése, ez dönti el a legtöbbször, hogy van-e gól, vagy nincs.

A Kisvárda elleniről

Az is elhangzott kérdésként, hogy könnyen túllépett-e azon a szakvezető, hogy a legutóbbi fordulóban, a Kisvárda elleni hazai 1–1-es meccsen a 40 perces emberelőnyt nem sikerült gólra váltani.

– A labdarúgás ilyen. A játékosok mindent megpróbáltak, de ennek ellenére nem jártak sikerrel. A Kisvárda jó teljesítményt nyújtott, 10 emberrel védekezett és ezzel tudott szerzeni 1 pontot. Ha a tényeket figyelembe vesszük, akkor az látszik, hogy többet lőttünk kapura, több helyzetet dolgoztunk ki, mégsem nyertünk – válaszolta Fernando Miguel Fernández Escribano.

14+4+4

A DVTK-ban ezúttal sem léphet pályára sérülés miatt Ivánka és Makrai, akik műtét után lábadoznak, valamint Mazalovic, aki izomszakadása-, és Forgács, aki porcproblémái miatt még nincs bevehető állapotban. Mivel a Diósgyőr keretében 22 mezőnyjátékos van, és az előbb említett négy labdarúgón kívül, Bárdos, Tóth Borisz, Nagy T., és Polgár eddig többnyire csak részfeladatokat kapott a spanyol szakvezetőtől, így tulajdonképpen 14 fős állományból kerül a kezdőbe 10 játékos, vagyis nincs nagy versenyhelyzet – vetettük fel a DVTK vezetőedzőjének.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-es idény őszi szezonjában? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

– Fontos lenne, hogy legyen a csapaton belül versenyhelyzet, ezen az is tud segíteni, ha tavaszra felépülnek a sérültek közül néhányan, és ezzel erősödne a keret, mert a csapatba kerülésért nagyobb lenne a rivalizálás. A középpályán voltak problémáink, hiszen Mazalovic mellett Tóth Barnabás is kidőlt 4-5 hétre, emiatt Szabó B.-re, Márkvártra, Tajtira nagyobb teher jutott, ami akkor oszlik el jobban, ha ebből a sorból is minél többen egészségesek – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano. A szakvezetőnek felvetettük, hogy a Debrecen és az MTK elleni győztes meccseken, és a Szombathelyen elért döntetlen során is frissebbnek, harapósabbnak tűnt a DVTK, mint a Kisvárda ellen, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük, hogy nem tart-e arról, hogy most is tompább lesz a csapat, hogy a hosszú ősz után a fejekben már nem ez a meccs, hanem az ezt követő pihenés jár majd. – Ugyanezek a félelmek bennem is megfogalmazódtak, és ez egy kis rossz érzést kelt. Az év végi meccseket nem szeretnem, ilyenkor már a szabadság, a pihenés forog a játékosok fejében. De pozitív, hogy játékosok hét közben, az edzéseken koncentráltak voltak, és valóban az a kulcs, hogy a figyelmet a maximumon tartsuk a Paks ellen. A Kisvárda ellen valóban hiányzott az a frissesség, ami az előző bajnokikon megvolt, de egy szezon közbeni teljesítményben van rosszabb és jobb is. A Paks ellen a koncentráció nagyon fontos lesz.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-as szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Lapunk azt is megkérdezte a szakvezetőtől, hogy látatlanban elfogadná az 1 pontot a Paks elleni meccs előtt, amire a spanyol tréner nemmel felelt.

– Berecz Csaba –

Labdarúgás: várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Bukrán (Antal B.) – Brkovic, Karan, Tamás M. – Shestakov, Szabó B. (Tóth Barnabás), Márkvárt, Tajti, Juhar – Hasani, Mihajlovic (Bacsa).

DVTK: Négy héttel rövidebb lesz a diósgyőriek szünete Miskolc - A DVTK január 3-án kezdi a tavaszi felkészülést, majd két hétre Törökországba utazik. A labdarúgó NB I-ben a hét végén, a 18. forduló mérkőzéseivel véget ér az őszi szezon, a Diósgyőri VTK szombaton 17.00-tól a Paksi FC vendégeként zárja az évet. Ezt követően a játékosok szabadságra men... Tovább a cikkhez

DVTK vs. Kisvárda - Elszalasztott esély a kiesésin Miskolc - Tíz ember ellen nem tudott győztes gólt szerezni a Kisvárda ellen a Diósgyőr. A labdarúgó NB I 17. fordulójában, szombaton kora este Diósgyőri VTK – Kisvárda Master Good találkozót rendeztek a Diósgyőri stadionban. Fagypont feletti hőmérsékleten, aminek akár örülni is lehetett volna, hi... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA