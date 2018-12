Paks vs. DVTK – Hó, de jó: idegenben nyertek

A labdarúgó NB I 18. fordulójában, a 2018-as év utolsó meccsét játszotta szombaton a Diósgyőri VTK együttese, akik a Paksi FC vendégei voltak. A december közepén megrendezett meccs napjára beköszöntött a tél, 10 centi hó esett Pakson, és kellett melózni a Duna-partján, hogy meg lehessen rendezni a bajnokit.

Kazán még nincs

A hazai labdarúgó versenynaptár megalkotói bizonyára azért nyújtották el ilyen hosszúra az őszi évadot, mert fűtött pályákkal kalkuláltak, amin a hó nem játszik. Pakson viszont játszott. A zöld-fehér klub stadionjában a pálya fűtésrendszerét a játéktér alá ugyan már ,,betették”, de hőközpont, kazán, amivel a fűtést biztosítani lehetne, az még nincs. Emiatt ezen meccs előtt, tél kapitánnyal szemben úgy hozták nyerőre a rendezést a paksiak, hogy az egyszer már letakarított pályán, – mivel a hó folyamatosan esett, – úgy egy órával a kezdés előtt hőlégfúvóval végig mentek a vonalakon, vagyis, ahol nem volt hó, ott voltak a játéktér fontos határai.

A havas évbúcsúztatóra a hazaiak a legutóbbi, a Puskás elleni, 1–1-es idegenbeli meccsre nevezett kezdőcsapatukat küldték ki, változtatás nélkül, a DVTK pedig nagyjából a szokásos kezdőjével lépett pályára. A piros-fehéreknél, csak a sárga lapok miatt eltiltott Vernes maradt ki az egy héttel ezelőtti, Kisvárda elleni, 1–1-es hazai döntetlenhez képest, helyette Mihajlovic kapott bizalmat. Nagy T. viszont még a kispadra sem kerülhetett, tőle ugyanis a mérkőzés előtti napon megváltak a diósgyőriek, a klub bejelentése szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést.

A talaj

A mérkőzésen hóesésben indult útjára a labda, és az hamar kiderült, hogy az irreális talajon nem olyan meccset játszanak majd a csapatok, amilyenre rendes pályán lettek volna képesek. Hogy ez jó lesz-e vagy sem, az kérdéses volt, de egyvalami biztos, az, hogy ez valami nagyon más lesz. A játékosok csúszkáltak a havas pályán, mert nehéz volt irányt-, ritmust váltani. A meccs 2. percében Karan veszélyes fejese is ezt támasztotta alá, majd az igazolódott, hogy a havas pályát is le lehet győzni, ezt másfél percen belül mind a két csapat bizonyította, egy-egy góllal. A DVTK vezető találatára, nagyon hasonló válasz érkezett, majd újra a vendégek kerülhettek volna előnybe, ha a 11-est értékesítik. Történt mindez 5 percen belül, vagyis a hó nem tüntette el az izgalmakat, volt érdekesség a pályán. A hangulat viszont nem volt frenetikus, nagyon kevesen voltak a lelátón, mintha egy zárt kapus meccset játszottak volna a csapatok. Aztán kiderült, hogy a két góllal és a 11-essel a félidő szinte összes izgalmát letudták a csapatok, az első játékrész második felében Barthának volt egy veszélyes beadása, Remilinek egy szabadrúgása, illetve egy Bukránról kijövő labda okozott riadalmat, a túloldalon pedig Mákrvártnak egy nem túl erős kísérlete volt még feljegyezhető.

Fordulás után

A térfélcserét követően Mihajlovic már a második játékrész első percében gólt szerezhetett volna, aztán a csapatok folytatták nem csak egymással, hanem a pálya talajával is a küzdelmet. Aztán volt egy-egy ígéretes támadás, de maradt ez egy-egy, egészen a 63. percig, amikor az elmúlt hetekben gólerős játékot mutató Hasani, egy picit váratlanul, váratlan helyről és távolságról lőtt, Rácz kapus pedig ,,bevédte” a labdát a kapuba. A potya ízű találat erősen visszavetette a Paksot, illetve felhozta a DVTK-t, a piros mezesek a második góljuk utáni percekben lerendezhették volna a meccset. A hajrában viszont rákapcsolt a Paks, nagyon mentek a hazaiak az egyenlítésért, és jelentős nyomásuk közepette akadt is biztató lehetőségük, de a Diósgyőr védekezése legtöbbször stabil, néhányszor pedig szerencsés volt.

Végül a piros-fehérek határozott, koncentrált, és motiváltabb játékuknak köszönhetően megnyerték az összecsapást, és 2017. október 28-a után újra élvonalbeli bajnokin győztek idegenben (akkor a Haladást verték Sopronban, 3–0-a), és zsinórban az ötödik meccsükön maradtak veretlenek. Ezzel a sikerrel pedig bennmaradó helyen, éppen a vonal felett telelhetnek. Remélhetőleg ez nem rakja téli álomba őket, a tavaszi nyitányon, február elején folytatni tudják a bennmaradáshoz szükséges pontok gyűjtését.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Paksi FC – Diósgyőri VTK 1-2 (1-1)

Paks, 200 néző. V.: Németh Á. (Farkas B., Szalai).

Paksi FC: Rácz (5) – Kővári (5), Lenzsér (6), Gévay (5), Fejes (5) – Kecskés (4), Papp (5), Bertus (4) – Remili (5), Hahn (5), Bartha (4). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Diósgyőri VTK: Bukrán (5) – Brkovic (6), Karan (6), Tamás M. (5) – Shestakov (6), Szabó B. (5), Márkvárt (5), Tajti (5), Juhar (4) – Hasani (6), Mihajlovic (5). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Csere: Tajti helyett Tóth Barnabás (5) az 50., Papp helyett Egerszegi (4) az 56., Remili helyett Haraszti (-) a 64., Shestakov helyett Eperjesi (-) a 75., Bartha helyett Simon A. (-) a 79., Hasani helyett Bacsa (-) a 90. percben.

Sárga lap: Hahn a 45., Tóth Barnabás az 53., Eperjesi a 80., Simon A. a 84. percben.

Gólszerző: Tajti (0-1) a 15., Papp (1-1) a 17., Hasani (1-2) a 63. percben.

Németh Zoltán, másodedző (aki a kispadról elküldött Csertő Aurél helyett nyilatkozott): – Először is gratulálunk a Diósgyőrnek, férfiasan be kell valljuk, el kell ismerjük, ezen a napon egy góllal jobbak voltak. Ennek ellenére nekünk is voltak lehetőségeink, a döntetlent elérhettük volna, ugyanis a második félidő végén volt három nagyon nagy helyzetünk, amikből gólt szerezhettünk volna. Sajnos, ez nem sikerült. Úgy érzem a Diósgyőr jobban alkalmazkodott ehhez a nehéz talajhoz, a téli időjáráshoz.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Nagyon fontos győzelmet arattunk ma, ami az első idegenbeli siker volt ebben az évben. De még fontosabb az, hogyan értük el a győzelmet. Jól játszottunk, jobbak voltunk, sorra alakítottuk ki a helyzeteket, még egy kihagyott büntető is belefért. Azonban meg kell tanulnunk könnyebben hozni az ilyen találkozókat, mert az utolsó tíz percben szenvedtünk, benyomott minket az ellenfél. Köszönetet kell mondanom a klubnak, mert a kritikus pillanatokban bíztak bennem. Nyáron nem csak játékosokat, hanem stílust váltottunk, ilyenkor idő kell, hogy összeálljon a csapat, de hittek a munkában a kollégáim és a labdarúgók. Kiegyensúlyozott a bajnokság, sok hasonló erősségű csapat szerepel, emiatt nem feltétlenül látszik a változás az egyik pillanatról a másikra. Különleges héten vagyunk túl. A Paks ellen készültünk egész héten, akik próbálják játszani a focit, támadásban hátulról építkeznek. Ők az egyik kedvenceim Magyarországon, szeretem a kombinatív középpályásaik játékát. Amikor megláttuk a pálya állapotát, néhány változtatást kellett eszközölni, de a játékosok jól alkalmazkodtak a körülményekhez.

Percek, események

15. perc: Shestakov vezette pár méteren át a labdát a jobb oldalon, majd az alapvonaltól 18 méterre középre adott, a 11-es pontnál üresen érkező Tajti pedig a bal alsó sarokba fejelt, 0–1.

17. perc: Remili végzett el szabadrúgást a bal oldalról. A középre, a tömegbe emelt labdája a 11-es pont környékére érkezett, ahonnan Papp fejelt a kapu jobb oldalába, 1–1.

19. perc: Hasani kapott labdát a 16-oson belül a jobb oldalon, de nem tudta átvenni a játékszert, mert Fejes eltalálta a lábát. A játékvezető 11-est ítélt, ami után a hazai szakvezető hevesen reklamált az ötödik számú játékvezetőnél, ezt a vitát azonban Németh Á. lezárta azzal, hogy a lelátóra küldte fel Csertői Aurélt. A büntetőt Mihajlovic végezte el, akinek félmagas, a kapu jobb oldalába tartó lövését Rácz kapus kiütötte.

63. perc: Hasani jobbról tett egy pár lépést előre, befelé, majd 23 méterről, kissé váratlanul ellőtte a labdát, ami középre a léc alá tartott. Úgy tűnt a lövést az ott álló Rácz hárítja, ám a kapus kezéről felperdült a labda, és a gólvonal mögé hullott, 1–2.

