Fernando: „Még mindig sokat kell dolgoznunk”

Németh Zoltán (másodedző Csertő Aurél helyett): – Gratulálok a DVTK-nak, a mai napon egy góllal jobbak voltak, és jobban alkalmazkodtak a téli pályaviszonyokhoz.. Ennek ellenére is szerezhetünk volna pontot, a második félidő végén három nagy helyzetet alakítottunk ki. Azt hittem, a kihagyott 11-es után átvesszük az irányítást, nem így történt. A peches gól után mentünk előre, mindent megtettünk az egyenlítésért, azonban bátrabban kellett volna előre játszani, sokkal jobban erőltetni kellett volna a 16-oson belülre futást, esetleg az átlövéseket.

Fernando Fernández (Diósgyőri VTK): Nagyon fontos győzelmet arattunk ma, ami az első idegenbeli siker ebben az évben. Még fontosabb, hogyan jutottunk el idáig: sokkal jobbak voltunk, sorra alakítottuk ki a helyzeteket, még egy kihagyott büntető is belefért. Azonban még meg kell tanulnunk könnyebben hozni az ilyen találkozókat, az utolsó tíz percben szenvedtünk, benyomott minket az ellenfél. Köszönetet kell mondanom a klubnak, mert a kritikus pillanatokban bíztak bennem. Nyáron nem csak játékosokat, hanem stílust váltottunk, ilyenkor idő kell, hogy összeálljon a csapat, de hittek a munkában a kollégáim és a labdarúgók. Kiegyensúlyozott a bajnokság, sok hasonló erősségű csapat szerepel, emiatt nem feltétlenül látszik a változás az egyik pillanatról a másikra. Különleges héten vagyunk túl. A Paks ellen készültünk egész héten, akik próbálják játszani a játékot, támadásban hátulról építkeznek. Ők az egyik kedvenceim Magyarországon, szeretem a kombinatív középpályásaik játékát. Ezek után megláttuk a pálya állapotát, és néhány változtatást kellett eszközölni, de a játékosok jól alkalmazkodtak a körülményekhez. Tudtuk, hogy sok helyzetet tudnak kialakítani a beadásokra második hullámban érkező középpályások, ebből született Tajti Mátyás gólja is. Még mindig sokat kell dolgoznunk, mert nem szabad elfeledkeznünk, hogy a célunk a bennmaradás. Az utóbbi mérkőzéseken elkezdtük gyűjtögetni a pontokat, egy ponttal a vonal fölött telelünk, ami fontos a játékosok lelkiállapotának, de a szurkolóknak is.

