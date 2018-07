Őzek barangolnak a kertben, vaddisznók az udvaron Miskolcon

Nem tudja betakarítani a termést a Baráthegy utcában élő olvasónk, mert megszállták a málnást, a gyümölcsöst a vaddisznók, melyek mindent letarolnak a kertjében, a krumplit és az uborkát csak ímmel-ámmal eszegetik, ám a cseresznyét és a barackot nagy élvezettel ropogtatják. Csöppet sem zavartatják magukat, mikor ember közeledik feléjük, sőt kiszorítják a tulajdonost saját portájáról, aki már alig mer kilépni a házából, mert tart a telkén tanyázó kondáktól. Évek óta tart már dr. Rezes Zoltánné kálváriája, aki már minden fórumon bejelentette, hogy nem bír a környéket megszálló disznókkal.

Díjmentesen hívható

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, ilyen esetben a díjmentesen hívható 80460046-os rendészeti zöldszámot célszerű tárcsázni, itt rögzítik az adatokat és panaszokat, majd továbbítják az információkat az önkormányzat illetékes osztályának, melynek munkatársai felveszik a kapcsolatot a panaszossal. Ez történt olvasónk esetében is, akinek kertjében hamarosan vagy befogják vagy kilövik az illetéktelenül behatoló disznókat.

– Fokozatosan készítjük elő a terepet és lépésről lépésre halad a hadművelet. Első körben megpróbáltuk elűzni az állatokat a környékről, bízunk az eredményben, hiszen a hölgy jelezte, hogy lassan egy hete nem látott sem kocát, sem malacot – mondta el érdeklődésünkre Tóth László a városi vadászatért felelős vezető. Léteznek különböző vadriasztó szerek, ezek között olyan termékek is akadnak, melyet magánszemély is könnyen beszerezhet. Gyakran odébb állnak az állatok onnan, ahol ilyen készítményekkel kenik a kerítést, de a villanypásztorokat is többen alkalmazzák. Ha az említett módszerekkel nem tudják távol tartani a vadakat, akkor a ketreces befogással próbálkozunk, az így elcsípett disznókat visszaengedjük a természetbe a lakott övezettől messzebb lévő erdős területeken, de az is megeshet, ha ideális a terep, hogy kilőjük a kertben garázdálkodó kondákat – tette hozzá a vadász.

Félti az őzikéket

Olvasónk nem szeretné, hogy vadászatot rendezzenek a kertjében, aggodalommal várja a fejleményeket, sajnálja a disznókat és félti a portáján élő őzikéket is. Olyan ez az őzekkel tarkított csendélet, mintha mesebeli tájakon lenne az udvarom, a vaddisznó is cuki, de attól félek – nyilatkozta az asszony. – Az őzeket nem bántjuk. Városon belül a vaddisznók gyérítésére szól az engedélyünk, az őzekkel nem foglalkozzunk, az erdőben is csak a bakot ejthetjük el, suták, gidák kilövését a törvény is tiltja – sorolta Tóth László. – Szeretnénk arra is felhívni a lakosság figyelmét, hogy a magánterület védelme a tulajdonos feladatai közé tartozik, védeni kell az ingatlanokat a kóborló kondáktól, persze gyakran megesik, hogy benyomják erőszakkal a kerítést, amit mielőbb meg kell erősíteni – hangsúlyozta Szabó Máté, városházi szóvivő.

– JA –

Megszállták a málnást Miskolcon a vaddisznók Miskolc - A Baráthegyalja utcai lakók nevében keresett meg minket dr. Rezes Zoltánné, aki azt állítja, évek óta hiába kér segítséget vaddisznóügyben, mindenhonnan máshová irányítják és mindig bezárul a kör. – Az újságban megígérik, megoldják, ám nem történik semmi, mindenki lepattint. Először hív... Tovább a cikkhez

Félnek a vaddisznóktól a Pingyomon Miskolc - Elhagyatott telkeken tanyáznak és szaporodnak a vadállatok. Kitörtek a víkendházas övezetből és benyomultak a lakott területekre a kóborló kondák, melyek letarolnak mindent és megrémítik a környéken élőket – panaszolta Pingyomon élő olvasónk, aki szerint fokozódik a vaddisznóhelyzet a v... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA