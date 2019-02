Ózdról mennek a dubaji vásárba

A jelzőberendezéseket, méréstechnikai eszközöket gyártó cég a világ minden tájáról kap megrendeléseket. Ez is bizonyítja, hogy ózdi telephellyel is sikeresen lehet dolgozni, ha a vállalkozásban megvan a kellő tudás, a keresletnek megfelelő minőségű és mennyiségű terméket állítanak elő.

Itt is sok tehetséges ember él, dolgozik, csak lehetőséget kell nekik adni.” Vincze Tamás

A Phönix Control Kft. március elején már negyedik alkalommal vehet részt a Dubaji Kiállítás és Vásáron. A globális esemény jó lehetőséget kínál arra, hogy bemutatkozhassanak, világviszonylatban is egyre szélesebb körű kapcsolatot építsenek ki.

Nem lokális, globális

– Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy nem csupán a környező országokból, hanem a világ minden tájáról érkeznek ilyenkor Dubajba – fogalmazott Vincze Tamás, a Phönix Control Kft. ügyvezetője. – Nemcsak a kiállítók, hanem a látogatók is, ezáltal elviszik a cég termékeinek a hírét valamennyi kontinensre. Az elinduláskor nagy segítségünkre volt a Magyar Nemzeti Kereskedő Ház, gyakorlatilag valamennyi dubaji részvételünket nekik köszönhetünk. Most pedig az utódjuk, a HEPA Exportfejlesztési Ügynökség biztosít lehetőséget a magyar vállalkozásoknak, hogy elfogadható áron lehessenek jelen egy ilyen rangos, nemzetközi vásáron.

Három nap

A dubaji kiállítás március 5-én nyitja meg a kapuit, 7-én pedig zárul. A cégeknek tehát három teljes napjuk lesz arra, hogy kapcsolati tőkét építsenek ki akár az Egyesült Arab Emirátusokban, akár a világ más pontján található partnerrel.

– A kiállítás előtt egy nappal fogunk megérkezni, és kettővel utána indulunk haza. Okulva a korábbi tapasztalatokból, hiszen így garantáltnak látjuk, hogy a kiállítási tárgyak is rendben hazaérkeznek – folytatta Vincze Tamás. – A program elején lesz egy nagyszabású megnyitó, amelyen az emír is részt vesz. A köszöntők és a beszédek után végigsétál valamelyik csarnokon, beszélget a kiállítókkal, ezt követően pedig a látogatók számára is megnyitják az eseményt.

Tehetséges az ózdi

Vincze Tamás hozzátette: a termékeik kilencven százalékát külföldre gyártják, de egyre több hazai cég is érdeklődik a segédenergia nélküli berendezések iránt.

– Sokan kérdezték már tőlem, hogy mi az, ami ennyi éven keresztül Ózdon tart. Mindenhol azt mondom, ami az igazság: itt is sok tehetséges ember él, dolgozik, csak lehetőséget kell nekik adni arra, hogy kiteljesedhessenek. A mi cégünknél jellemző csapatmunka is bizonyítja, hogy az ózdi munkaerő fel tud nőni ahhoz a szinthez, amit a nemzetközi, világpiac megkövetel. Ennek a közös tevékenységnek az eredménye az, hogy a föld számos részén megtalálhatóak már a termékeink.

