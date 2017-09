Ózdiaknak ingyenes a hárompróba

A helyi strandfürdő szezonzáró eseménye ezúttal is az Ózdi Triatlon Verseny lesz, amelyet szeptember 3-án, (vasárnap) a megszokott menetrend alapján bonyolítanak le.

A sportág képviselői elsősorban a remek rendezés és a családias hangulat miatt kedvelik a borsodi helyszínt, de az sem utolsó szempont, hogy az idény végén még egyszer komolyan megmérettessék magukat. A vasárnap délelőtt az általános iskolásoké lesz, az ifjúsági, a felnőtt, a masters és váltó számokat pedig 13 és 14 órakor indítják. Az elitmezőnyre a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is 700 méter úszás, 25 kilométer kerékpározás és 6 kilométer futás vár Ózdon.

Bevált program

– A jól bevált helyszíneken, az időrenden és távokon sem változtattunk, ezek az elmúlt években jól kiforrták magukat – mondta néhány nappal a verseny előtt Vitális István, a szervezőbizottság elnöke. – Annak viszont nagyon örülök, hogy az önkormányzatnak, az eseményt támogató cégeknek köszönhetően ezúttal az ózdiak számára ingyenessé tudtuk tenni a nevezést. Idén tehát kettős célt valósítunk meg. A korábbi színvonalas kiszolgálásra készülünk, amivel szeretnénk a triatlonistákon keresztül továbbvinni a város jó hírét, másrészt az ózdiaknak térítésmentesen biztosíthatunk sportolási lehetőséget. Az előnevezések alapján kijelenthető, hogy remek mezőny lesz, a helyszínen már csak korlátozott számban fogadjuk a jelentkezéseket.

Lezárások a városban

A versenyközpont ezúttal is a városi strandon lesz, az úszás után egy négy kilométeres körpályán bonyolítják le a kerékpározást, a Csónakázó-tó körül pedig a futást, melynek végén a sportolók a strandon felállított célkapunál fejezik be a hárompróbát. A lakosság számára ugyancsak fontos hír, hogy ezúttal is lesz útlezárás: vasárnap délelőtt 9 órától előreláthatólag 17 óráig nem lehet közlekedni a Bolyki Tamás út, Pap út, Március 15. út, Balassi Bálint út, Brassói út, Bolyki Fő út útvonalon. A rendezők a korábbi évekhez hasonlóan a lakosság megértését kérik.

– ÉM-ME –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA