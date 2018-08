Őz és szarvas is készült Bükkzsércen a kondérban

A nemrégiben tartott regionális favágó versenyen és megyei vadásznapon főzőversenyt is rendeztek, amelyen a környékbeli vadásztársaságok és civil csapatok is indulhattak.

Most megpróbáltuk őzzel is, reméljük, ízlik a zsűrinek.” Molnár Sándor

Idő kell hozzá

– Currys őzragut készítünk erdei gombával, zöld fűszerekkel, pityókafánkkal, sáfrányos szeklicés-mazsolás rizzsel, öt fűszeres, balzsamecetes cseresznyecsatnival – mondta Molnár Sándor, aki hozzátette, hasonló menüt már készítettek kakassal Makláron és Tardon is, ahol bevált a recept, így már rutinosak benne. Most megpróbálták őzzel is, remélik, ízlik a zsűrinek.

Az ételösszeállítás nevét kimondani is hosszú, s bár elkészíteni nem bonyolult, de időbe telik. A kakashoz hasonlóan az őz húsa is sok főzést igényel. A pörkölt alapba tett húshoz rengetegféle fűszert használtak. A kakashoz sáfrányt, kurkumát, sót, borsot használtak, az őzhöz ezen felül curryt, bazsalikomot, kakukkfüvet, oregánót, petrezselymet, borókabogyót és zsályát használtak. Mint mondta, a vad kívánja is a gazdag fűszerezést. Ezen kívül tettek bele rókagombát, méghozzá két kilónyit, de az szinte teljesen elveszett benne. A séf szerint négy óra hossza alatt készül el az őzragu, eközben persze el lehet készíteni a krumplifánkot, illetve a többi köretet is.

Nincs titok

Az Egererdő Zrt. szakácsa szarvasborjú pörköltet készített, ami galuskával lett volna szerencsés, de mivel annak elkészítésére nem volt mód, így kagylótésztával tálalták az ételt.

– Nincs ennek semmi titkos oldala, normál recept. Bőséges hagyma alapon paprikát, fokhagymát együtt párolunk, erre jön az igen keményen előkészített szarvashús. Ez a munka néha tovább tart mint a főzés, hiszen a húst le kell faggyúzni, hártyázni, s aránylag egyforma kockákra vágni. Csontot is tettem bele a sűrű szaft érdekében és talán az ízén is segít egy picit. Miután a hús kifehéredett, következnek a fűszerek, bors, kömény, némi majoránna és kevés őrölt babérlevél, valamint só. Ezek mellett használtam vadakhoz való őrölt keverékfűszert is – mondta a csapat vezetője. Elárulta, aránylag lassú tűzön kell készíteni a pörköltet, a szarvasnak önmagában vastag alapja van, így a sok hagyma elég sűrű szaftot ad. Hozzátette, nem túl nagy lángon készítve legalább két óra hossza kell, hogy a hús megfelelő legyen Persze, mindez attól is függ, hogy az állat milyen ­hosszan napozott, a fiatal borjú ­könnyebben fő, az 1-2 évesek elkészítése már több időt igényel.

