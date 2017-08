Óvatosságra inti a Nébih az interneten tűzifát vásárlókat

Az igazgatóhelyettes közölte, hogy internetes vásárlásnál gyanús lehet a túl alacsony ár és érdemes ellenőrizni azt is, hogy valós vállalkozás kínálja-e a tűzifát, szerepel-e a cégjegyzékben és rendelkezik-e telephellyel, ahonnan el lehet hozni személyesen is a rendelt terméket. Figyelmeztetett továbbá, hogy a tűzifa-kereskedelembe gyakran kerül be lopott fa, ami a vásárlóknak is kárt okozhat, emellett súly helyett érdemesebb térfogatra vásárolni, mivel a nedves fa nehezebb, ez pedig visszaélésekre ad lehetőséget.

Nagy Dániel felhívta a figyelmet, hogy vásárláskor ellenőrizni kell a nyugtát és a szállítójegyet, ami feltünteti, hogy milyen mennyiségben milyen fát hoztak a vásárlónak, ezen felül július 1-je óta a kereskedőnek a megrendelt fa mellé adnia kell tűzifavásárlási tájékoztatót is, amelynek elsődleges célja a körültekintő vásárlás elősegítése.

A Nébih honlapján a Tűzifát csak okosan! című tájékoztató anyag is segíti a tűzifát vásárlókat – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

– MTI –

