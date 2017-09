Out: Ágoston szeretné kifogni a nagy halat

A Kassáról származó filmes élete több szálon kötődik Miskolchoz: itt volt középiskolás, a Teleki Tehetséggondozó Kollégium diákja, a Miskolci Egyetem filozófia szakos hallgatója – egy időben társaival lapunk fiataloknak szóló, CSAK – Csigák A Kaptatón – címet viselő összeállítását is szerkesztette.

Később a prágai FAMU-n végezve lett filmrendező. Diplomamunkája az Out, amelyet az idei cannes-i filmfesztivál versenyprogramjának Un Certain Regard – Egy bizonyos nézőpont – szekciójában nagy tapssal jutalmazott a közönség. Ezzel a filmmel érkezett most Miskolcra a rendező.

Hőse Ágoston, egy ötven év feletti szlovákiai magyar férfi, aki miután elvesztette hegesztői állását, családját hátrahagyva a lettországi Rigában vállal hajógyári munkát, és minden vágya, hogy a tengerből egy nagy halat kifogjon. A hol abszurd, hol szomorú film szlovák-magyar-cseh-francia-lett koprodukció készült, a főszerepben Terhes Sándor látható, az operatőr Pohárnok Gergely.

A vetítést követő találkozón Kristóf György beszélgetőtársa Zemlényi Attila költő, a Műút folyóirat főszerkesztője – a rendező egykori telekis tanára – volt. Elhangzott, hogy a film témaválasztása személyes: úgy hozta a sors, hogy Kristóf György édesapja többször is vállalt munkát külföldön.

Több országban mutatták már be az Outot, és érdekes körülményként fogalmazódott meg a miskolci beszélgetésben, hogy bár a főhős származása és helyzete jól beazonosítható, nem tipikus kelet-európai történetként nézik a filmet. Ez egyébként szándéka is volt a rendezőnek. Az is figyelmet érdemlő, hogy mennyire széles értelmezési tartományt enged meg a nézőinek, akik saját tapasztalataikat rávetítve értelmezik, hogy mi is történik Ágostonnal: a vágya beteljesülését mutatja-e a film, vagy a beteljesületlen vágy helyett a halálát.

