Ötvenesnek öt liter pezsgő

A 2–2-es végeredménnyel végződött Vatta – Harsány Közép csoportos mérkőzés előtt ünnepséget tartottak a kezdőkörben. Itt köszöntötték a hazaiak 50 éves csatárát, akit Tállai András politikustól kezdve K. Tóth János klubelnökig ajándékesővel halmoztak el.

– Még a sípjába sem fújt a játékvezető, de már rólam szólt a nóta – mondta Rontó Róbert. – Kaptam egy 50 éves felirattal ellátott mezt, 5 liter pezsgőt, vagy 5 ajándékcsomagot, sőt még egy borítékot is. Aztán a mérkőzés utáni vacsorán szintén beszéltek vagy öten. A figyelmességek jól estek, a szervezőknek és a közreműködőknek mindenért hálás vagyok, meghatódottságomat alig tudtam leplezni.

Rontó Róbert 1980-ban Mezőcsáton lett igazolt labdarúgó. Pályafutása során, jelenlegi egyesületéig, Tiszaújvárosban, Szerencsen, Mezőkövesden, Poroszlón, Tiszatarjánban és Tiszakesziben szerepelt. Négy helyen is NB III-as játékosnak vallhatta magát, az NB II-től pedig kevés választotta el: ez a történet 17 évesen érte, akkoriban Balázs András szerette volna Kazincbarcikára csábítani.

– Támadóként „muzsikálok”, és bár statisztikát soha nem vezettem, a legtöbb szerzett gólom megmaradt bennem – folytatta a jubiláns. – A megyei II-ben egyszer hatot vágtam a Tiszakeszivel Mályiban, ezen kívül sokszor jegyeztem mesterhármast. Most tizenegynél tartok Vattán, ahol valamelyik dobogós hely megszerzése a célunk. Pillanatnyilag negyedikek vagyunk, de még elcsíphetjük a második fokozatot is, ugyanis nagy harcban állunk a Sajószögeddel és a Tiszakeszivel.

Ballal és jobbal is

Arra a kérdésre, hogy hosszú pályafutásának mi a titka, így felelt:

– A futballszeretet hajt előre, ez mindennek az alapja. Imádok focizni, sőt edzeni, hogy magáról a játékról ne is beszéljek. Esztendőkkel ezelőtt úgy gondoltam, hogy ötvenig biztosan csinálom, ­aztán majd meglátom. Miután elértem az ötödik ikszet, nem mondok semmit, ki tudja mit hoz a jövő. Közbejöhet egy sérülés, vagy akár eljöhet az a pillanat is, hogy megérzem: eddig és nem tovább. Egyébként nincs gondom: mindössze két-három kiló súlyfelesleg van rajtam, ennyi elmegy ebben a vonalban. Jelenleg is gyorsnak, és lendületesnek érzem magam, rövid távon kevesen vernek meg. Kétlábas vagyok, ballal és jobbal is tudok, és helyzetkihasználásomra sem lehet panasz. Ami nem nagyon megy nekem, az a fejelés, ritkán „stukkolom” a labdát a hálóba, ennek a 156 centiméteres testmagasságom az oka.

Rontó Róbert Mezőcsáton él, a labdarúgás csak a hobbija, napi munkája az építőiparhoz köti. Két fia Budapesten dolgozik, s mivel mindketten „hanyagolják” a labdarúgást, családjában messze esett az alma a fájától.

ÉM-KT

