Ötven települést érint Borsodban a sertéspestis

Ülést tartott a Nemzeti Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben kijelölt fertőzött területek végleges meghatározásáról.

Az október 2-án Tarcal mellett kilőtt, fertőzött vaddisznó miatt készült egy térkép, amely jelölte, mely területek tartoznak a magterületbe, a különösen ellenőrzött és az ideiglenesen fertőzött területek közé. Az adott területeken fekvő településeken eltérő intézkedéseket foganatosítottak, amely megyénkben ötven települést érint. A szakértői csoport most értékelte az eddig megtett intézkedéseket, és finomhangolásokra tett javaslatokat. Emellett módosították a korábbi térképet, amely eredményeként újabb terület – a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet és környéke – került be a különösen ellenőrzött területi státuszba.

Mintát kell küldeni

Az egyeztetés alapját az október 2-án Tarcal közelében megállapított fertőzés adta. Mint korábban írtuk, Tarcal mellett, a Taktaközi Gazdálkodók Vadásztársaságának területén a társaság egyik vadásza által kilőtt vaddisznóban mutatott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálata afrikai sertéspestist. Az országos főállatorvos akkor a cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás összesen ötven települését nyilvánította ideiglenes vagy különösen fertőzött területté, és vezetett be korlátozásokat. Interaktív térkép is megjelent a Nébih honlapján, eszerint a különösen ellenőrzött terület a Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz, Csobaj, Tokaj települések által bezárt terület. Az ideiglenesen fertőzött területet pedig Abaújszántó, Gesztely, Tiszaújváros, Viss, Tolcsva határolja. Zemplén­agárd egy ukrán fertőzés miatt került kijelölésre.

Ez a térkép, illetve az érintett területek, települések besorolása módosult most a csoport ülése után. A szakértői csoport a területek besorolását a kockázatértékelési modell és a területek földrajzi, vad élőhelyi tulajdonságainak figyelembevételével végezte el, amelyről az ülésen határozati javaslatot is elfogadtak. A meghatározott területekről a Nébih honlapján friss tematikus térképet tettek közzé. Mivel újabb része került a megyének a különösen ellen­őrzött terület besorolásba, így ezek is érintettek az ehhez tartozó szabályozásban, mint amilyen például az ideiglenes teljes vadászati tilalom valamennyi vadászható állatfajra, de a házi sertésvágást is be kell jelenteni a járási hivatalba, és, ha kérik, mintát kell küldeni belőle.

Finomhangolás kell

A szakértői csoport – a megtett intézkedések tükrében – értékelte a jelenlegi járvány­ügyi helyzetet és az elért eredményeket is. A szakemberek megállapították, hogy az intézkedések további módosítására, „finomhangolására” van szükség a mielőbbi észlelések, a fogékony állományok egyedszámának csökkentése, valamint a minél nagyobb számú laboratóriumi vizsgálatok biztosítása érdekében. Az ülésen határozati javaslatba foglalták a fertőzött területen a vaddisznók csoportos diagnosztikai kilövésének, a szigorúan korlátozott területen a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövésének, valamint egyéb fajok vadászati lehetőségének szakmai-járványügyi feltételeit. Megszavazták egy ad hoc munkacsoport felállítását is, melynek feladata a vaddisznóállomány takarmányozási kérdéseinek áttekintése, különösen az állományok helyben tartása és gyérítési lehetőségeinek figyelembe vételével.

A Nemzeti Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport az országos főállatorvos jelöli ki az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó jogszabályi előírások, különösen a hatályos FVM rendelet szerint. Állatorvosokból, vadászokból, vadbiológusokból és járványügyi szakértőkből áll.

Horváth Imre

