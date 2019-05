Ötven év után ismét elballagtak a földesista diákok

Dr. Hevesi Attila osztályfőnök vezetésével ötven év után pénteken ismét beállt a ballagó diákok sorába a Földes Ferenc Gimnázium 4. h osztálya. Igaz, a valamikori harminchármas osztálylétszámból már csak tize­n­nyolcan tudtak eljönni, de a visszaemlékező lelkesedés töretlen volt az egykori földesistákban.

Együtt a végzősökkel

Korábban is rendszeresek voltak a négyéves osztálytalálkozók, sőt az utóbbi időben még gyakrabban találnak apropót az összejövetelre a régi osztálytársak. Legutóbb osztályfőnökük – aki nem sokkal idősebb egykorvolt diákjainál – születésnapját ünnepelték közösen.

Állandó szervezőjük, a korábbi osztálytitkár, Perjésiné Gombás Mária ötlete volt a mostani akció, amikor is az év végi ballagási ceremóniába kapcsolódott be a 4. h gárdája. Az ünnepség során az egykori földesisták találkoztak Veres Pállal, a gimnázium jelenlegi igazgatójával is.

Emlékezés és vacsora

„Én csak másodiktól csat­lakoztam az osztályhoz, de hamar sikerült beilleszkednem, és azóta is igyekszem részt venni minden közös programon” – idézte fel Szántó István, lapunk nyugalmazott főszerkesztő-helyettese. Természetesen az iskolai ünnepléssel nem ért véget a megemlékezés, közös vacsora és hosszú beszélgetés zárta a jókedvű múltidéző napot.

ÉM

