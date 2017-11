Ötven év fölött kötelezően ajánlott

A férfiak novemberben bajuszt növesztenek, így hívják fel a figyelmet a prosztatarák-szűrés fontosságára. A nemzetközi figyelemfelkeltő akció neve „Movember” (az angol bajusz szóból), melyhez az idén az Első Miskolci Lions Klub is csatlakozik. Ingyenes és soron kívüli prosztataszűrést szervez a vizsgálatra jelentkező férfiak számára.

Dr. Hajdú László, a klub soros elnöke sajtótájékoztató keretében kiemelte: a tapasztalatok szerint a férfiak kevésbé törődnek az egészségükkel, mint a nők. A mozgalom célja azonban, hogy ez megváltozzon, hiszen a prosztatarák, ha időben felismerik, sikerrel gyógyítható.

Vérvétel és tapintás

Magáról a betegségről, valamint a vizsgálatról dr. Tiba Sándor, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház főigazgatója beszélt, aki szintén tagja az Első Miskolci Lions Klubnak és a téma szakértője, hiszen urológus szakorvos.

Hangsúlyozta: a prosztatarák a rákbetegségek közül a halálozás szempontjából az első 5 helyen van. Az országban évente 2200 új prosztatarákos beteget diagnosztizálnak, közülük 170-180-at megyénkben.

A központi kórház 2017-ben eddig 1458 prosztatarákos beteget kezelt, hiszen ennek a betegségnek a kezelése évtizedekig is elhúzódhat, ha nem fedezik fel időben. A rákszűréssel kapcsolatban megtudtuk: az vérvételből, azaz egy úgynevezett PSA-vizsgálatból, valamint egy végbélen át történő betapintásból áll. A PSA-szint ugyanis nemcsak prosztatarák esetében emelkedik meg, hanem gyulladás, jóindulatú megnagyobbodás, valamint bizonyos csontbetegségek esetében is. Ezért van szükség a tapintásos vizsgálatra is.

– Ezt ugyan a férfiak nem nagyon szeretik de egy tapasztalt urológus szakorvos ezzel a vizsgálattal és a PSA-eredménnyel együtt körülbelül 95 százalékos valószínűséggel meg tudja mondani, hogy van-e prosztatarákgyanú, és kell-e továbblépni a vizsgálatokban – jelezte a főigazgató.

Jelezte: a szűrőbuszban is hasonlóképpen történik a vizsgálat. Egy urológus szakorvos rektális digitális (tapintásos) vizsgálatot végez, majd ezt követi a vérvétel.

50 éves kor felett a vizsgálat kötelezően ajánlott, de nem küldjük el a 40 éveseket sem” – hívta fel a figyelmet dr. Tiba Sándor.

Jó tudni!

Az Első Miskolci Lions Klub ingyenes prosztatarák szűrése

Időpont: november 25-én szombaton délelőtt 9 és délután 2 óra

Helyszín: a Tudomány és Technika Háza előtti tér

Bejelentkezés: a 46/505-717-es telefonszámon

Taj-kártyára szükség van.

100 pácienst tudnak fogadni, akik időpontot kapnak.

A vérvétel az épületben, a vizsgálat a szűrőbuszban történik.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA