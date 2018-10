Ötven év a zenei életben

Ötven évet letudni a hazai zenei életben nem kis teljesítmény. Október 13-án a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központjában lesz Jenei Szilveszter életműkoncertje. A dalszerzőt és előadóművészt legtöbben háttéremberként ismerik, most ő lesz a főszereplő. Jó tudni, hogy ő írta Friderika dalát, amellyel minden idők legsikeresebb magyar helyezését érték el az Eurovíziós Dalfesztiválon, számtalan díj tulajdonosa, több mint háromszáz dal zeneszerzője. És mind­emellett Miskolcon kezdte zenei tanulmányait.

– Hogy emlékszik erre az időszakra? – kérdeztük.

Szerettem ott élni, szerettem azt a korszakot – válaszolja. – Gimnazista koromban hagytam abba a csellózást, akkoriban elkezdődött az a bizonyos „beatkorszak”, így én is váltottam. Onnantól kezdve már csak a gitár volt, és ami ennek a hozadéka, ami hozzá tartozik…

Klasszikus gitárral

Később Budapestre, műszaki főiskolára vették fel, akkor klasszikus gitározást is elkezdett tanulni. Mint megtudjuk, nem a zenélésből élt, mérnöki pályája adott biztos megélhetést neki. A Szörényiék utáni Illéssel került be a köztudatba, sokat léptek fel külföldön is.

– Éveken keresztül kint voltunk a Szovjetunióban, többek között Koós Jánost, Varga Andrist kísérgettük. Ott mi voltunk a nyugati zenekar, vicces, boldog korszak volt…

Az Illés után a Rockszínház és a Kormorán együttes következett, sokat játszott a Magyar Színházban is. Csináltak lemezt például Vikidál Gyulának, Deák Bill Gyulának, Zalatnay Saroltának, Benkő Péternek. Majd jöttek sorban a Koltay Gábor rendezte filmek, produkciók, A Honfoglalás című film nyitószámának például társ­szerzője volt.

– Itt van a falamon a platinalemez! Én voltam a film hangfelvételének a zenei rendezője is – emlékszik.

Friderika dala

Pályafutása 50 évének legnagyobb sikere azonban Friderika dala, amellyel Magyarország eddigi legnagyobb sikerét érték el 1994-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon.

– Megfelelő helyen, a megfelelő pillanatban – beszél az akkor történtekről. – Koltay Gábor a kezembe nyomott egy kazettát, hogy itt van ez a csaj, csinálj belőle valamit. Meghallgattam, tetszett a hangja, írtam neki egy dalt.

Vonósnégyest rakott az akusztikus gitár mögé, és verset is írt a zenéhez. A társadalmi és a szakmai zsűri is ezt a dalt jelölte, hogy képviselje Magyarországot az Írországban rendezett versenyen.

– A pontszámok alapján egy ideig azt hittük, hogy megnyerjük. Néztünk egymásra, hogy: Úúúristen, mi lesz?! Magyarország költségvetése belerokkan, ha győztesként nekünk kell rendezni a következő Eurovíziót! De negyedikek lettünk végül…

Rockopera 1956-ról

Jenei Szilvesztert az 1956 című rockoperáról is kérdeztük, amelynek szövegkönyvét Kocsis L. Mihály és Adorján András, a teljes zenei anyagát pedig ő írta.

– Megkaptam a szöveget, ami a lemezen az első dal, Aki magyar címmel. Erre megírtam a zenét, ez volt a referenciamunka. Aztán megkaptam a komplett művet – árulja el.

A szombati életműkoncert kapcsán elmondta, akusztikus jellegű lesz, hiszen mindig is szeretett ebben a formában dolgozni. A meghívott vendégeket pedig nehéz felsorolni. A szólisták közül ott lesz Fenyő Miklós és Friderika, a műsor címe mi más, mint az énekesnő világhírű dalának címe: „Kinek mondjam el?…”

