Otthon is idegenben, de jövőre már lesz saját pályája Szikszónak

2002 óta nem volt felnőtt-labdarúgócsapat a Miskolchoz közeli városban, igaz, 2011 elején együttműködést jelentett be a Tomor-Lak KSE Szikszó városával – amely kapcsolat névileg ugyan tartott egy ideig, de tartalmát tekintve hamar véget ért.

– Emlékeim szerint talán egy találkozó volt abban az időben Szikszón – mondta immár mindezt lapunknak Parázsó Gábor, aki hármas funkciót tölt be az új helyi klubnál, a Szikszói Football Clubnál, ugyanis elnök, edző és játékos is egyben. – 2016 őszén merült fel az ötlet egy baráti társaságban, hogy csapatot kellene indítani a miskolci kispályás városi bajnokságban. Szerencsénkre akkor mellénk állt Mező István szikszói képviselő, az oktatási és kulturális bizottság elnöke, s az ő segítségével kaptunk egy kis támogatást a várostól, kifizették számunkra a nevezési díjat.

Tavaszi találkozó

Ezt követően tudott elindulni a szikszói csapat a pontvadászatban 2017 tavaszán, és a 4. helyen végzett a III. osztályban.

– Ez az eredmény, a meccsekre való eljárás még jobban összehozta a társaságot – tette hozzá Parázsó Gábor. – Egyre többen kezdtek érdeklődni, kérdezni a csapatról, nemcsak szikszóiak, hanem a környező településekről is. Idén év elején is beneveztünk a III. osztályba, ahol jelenleg a feljutó, első helyen vagyunk. A pályán 5+1 fő lehet, de a keretünk 13 játékosból áll. Egy fél éve, márciusban összeült a csapat Füzesséri József polgármester úrral, Sváb Antal képviselővel, illetve Mező Istvánnal együtt, és átbeszéltük a jövőt, a lehetőségeket, lenne-e potenciál egy nagypályás csapatban, annak elindításában. Mivel a válasz igen volt, a már említett érdeklődés miatt, ezen a találkozón eldőlt, hogy megalapítunk egy labdarúgóklubot, a Szikszói Football Clubot. Egy hónappal később mindez létre is jött, én lettem az elnök, az elnökség tagja pedig még Mező István és Sváb Antal. A polgármester úr biztosított bennünket arról, hogy a város segít az anyagi háttér megteremtésében, valamint a szponzorok felkutatásában. 2018 végéig 1 millió forint a költségvetésünk, és jelentkezett már egy-két szponzor is.

Három kilométer

A szövetség adatbankjából kitűnik, hogy a szikszóiak neve mellé nem a város van írva hazai pálya esetében, hanem az, hogy „Aszalói Sportpálya”.

– Igen, ez a legfőbb probléma, ugyanis a korábban futballpályaként funkcionált területet a 2000-es évek elején ipari parkká nyilvánították, és eladták, így Szikszónak pillanatnyilag nincs labdarúgó-létesítménye – sorolta a 30 éves Parázsó Gábor. – Emiatt kell játszanunk Aszalón, az ottani pályát béreljük. Igaz, nincs nagyon messze, mindössze 3 kilométerre. Tervbe van egy nagy méretű füves pálya építése, mégpedig a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett program keretén belül. Szeptember 10-ig kell beadni az anyagot, bízunk abban, hogy jövő augusztusra elkészülhet. Ha esetleg mégsem valósulna meg, ebben az esetben az önkormányzat vállalta, hogy csinál egy kisebb színvonalú, de az elvárásoknak megfelelő pályát.

A szikszóiak eddig egy összecsapáson vannak túl, 1-1-et játszottak a 2. fordulóban Olaszliszkán.

– Az első fordulós mérkőzésünket elhalasztottuk, ugyanis a monokiak igazolásai még nem voltak rendben – közölte Parázsó Gábor. – A sorsolás alapján, amelyet nem mi határoztunk meg, hanem a megyei igazgatóság, most még négyszer megyünk egymás után idegenbe, majd hatból öt összecsapást vívunk itthon, Aszalón. Azt még hadd tegyem hozzá: a jövő héttől beindulnak az edzések az U7-es, az U9-es, az U11-es és az U13-as korosztálynak, hogy mire oda jutunk, már megfelelő létszámmal készen álljunk a Bozsik-programban való részvételre.

Molnár István

Cél: dobogó és feljutás

Az elnök-edzőt arról is faggattuk, vajon az első megyei III-as évadra milyen célt tűztek ki maguk elé.

– A dobogón szeretnénk végezni, de féltve őrzött elképzelésünk az első hely megszerzése – fogalmazott Parázsó Gábor. – Nagyon szeretnénk megyei II. osztályúak lenni, ennek egyik feltétele, az utánpótlás biztosítása biztosan meglenne, mert sok fiatal szeretne futballozni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA