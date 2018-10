Ott van bennük a plusz

Ebben az évben is sok-sok kis tehetséget fedezhet fel a zsűri Hernádszentandráson, ahol 12. alkalommal rendezik meg a Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivált. A rendezvény pénteken kezdődött, amikor ének és zene kategóriában mutatták meg rátermettségüket a jelentkezők, ma pedig a vers kategória kerül sorra. A fesztiválon az abaúji település mintegy 80 diákja vesz részt, akiket öttagú szakmai zsűri értékel.

A tehetségkutató mottója egy dr. Czeizel Endrétől vett idézet: „Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.”

Szárnyakat adni

Üveges Gábor, Hernádszentandrás polgármestere az Észak-Magyarországnak elmondta: 2007-ben, amikor az első tehetségkutató fesztivált rendezték, az volt a céljuk, hogy bebizonyítsák: az a térség, amire rásütötték (és rásütik még a mai napig is), hogy halmozottan hátrányos helyzetű, nem az adottságait tekintve hátrányos.

– Szerettünk volna bemutatkozási lehetőséget biztosítani azoknak a kincseknek, azaz az újabb és újabb generációk legifjabb tagjainak, hogy megmutathassák, ott van bennük a tehetség. Mutassák meg azt a többletet, amit a sorstól kaptak, legyen az ének, zene, vers, mese, tánc vagy éppen képzőművészet. Hiszen előfordulhat, hogy épp a tehetségkutató fesztiválon kap valamelyik kiemelkedő képességű fiatal megerősítést, hogy igen, neki érdemes ezzel a továbbiakban is foglalkozni, és akár a világ is kinyílhat előtte. Ez nem egy 101. tanulmányi verseny, nem az a cél, hogy a gyerekeket bírálják, kritizálják, hanem az, hogy a valóban fesztiválhangulatú rendezvényen szárnyakat adjanak nekik, és támogassák őket abban, amiben kiemelkedőt tudnak nyújtani. A fesztiválon olyan gyerekek is színpadra léphetnek, akiknek egyébként nem biztos hogy esélyük lenne kitörni. Itt azonban felfedezhetik őket, megláthatják bennük azt a pluszt, ami nem mindenkinek adatott meg. A zsűri összeállításakor az is célunk volt, hogy olyan országosan ismert és elismert szakemberek jöjjenek el hozzánk, akik akár a gyerekek pályáját is segíteni tudják. Nem egyszer volt rá példa, hogy a fesztivál valamelyik zsűritagja meghallgatást szervezett egy-egy feltűnt tehetségnek, akit aztán a kapcsolati háló is segített. Az elmúlt 12 évben 60 nagynevű zsűritag fordult meg nálunk. Úgy működik ez, mint egy nagy család. A későbbiekben tudják a gyerekek kezét fogni, az útjukat egyengetni. Ez volt tehát a fő célunk, és ezt sikerült is megvalósítani — fogalmazott a polgármester.

Megtudtuk azt is, hogy a Her­nád-völgyi Tehetségkutató Fesztivált a község önkormányzata és az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány rendezi.

Neves zsűritagok

Az idei tehetségkutató zsűritagjai: Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, Csonka Zsuzsa, a Ma­gyar Állami Operaház ope­ra­énekese, Kerekes Zsuzsan­na zeneelmélet-, szolfézs szaktanár, a Fabula AMI igazgatóhelyettese, Vargáné Lévai Joli magánének-, szolfézs szaktanár, a Fabula AMI igazgatója, valamint Molnár István zeneiskolai harsonatanár, előadóművész.

A gyerekek négy korcsoportban mérték össze tehetségüket.

