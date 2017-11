Ötszáz adag étel a rászorulóknak Miskolcon

Rekord idő alatt fogyott el ötszáz adag marhahúsos pusztapörkölt csütörtökön, az Újgyőri főtéren tartott ételosztáson. Az akciót az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség szeretetszolgálata, a CEDEK szervezte. Mottójuk: segítsék rászoruló embertársaikat nemre, korra, származásra, vallásra való tekintet nélkül. Mindezt Szilágyi Nóra, a CEDEK szeretetszolgálat vezetője mondta el lapunknak.

Nem csak étel…

A szervezet önkéntesei ötszáz adag meleg ételt osztottak ki csütörtökön, a marhahúsos pusztapörkölt mellé járt friss kenyér, csalamádé is a rászorulóknak, valamint tea és gyümölcs. Az ételosztásra főleg hajléktalanok érkeztek, de sok nyugdíjas és család is sorakozott, hogy jusson nekik az egytálételből. Szilágyi Nóra elmondta, Miskolcon májusban már tartottak ételosztást, emellett a főváros frekventáltabb helyein is várják a rászorulókat. „Nemcsak ételt adunk nekik, de lelki táplálékot is, beszélgetünk a hozzánk érkezőkkel” – mondta a vezető.

ÉM-NSZR

