Ötöt lőtt a gönci harmincnyolcas

A Keleti csoport 3. fordulója keretében 10–3-as hazai sikerrel ért véget a Gönc – Tarcal találkozó, amelynek „hőse” Lehoczki Ferenc volt, ugyanis a csatár ötször talált a hegyaljaiak kapujába.

Súlyánál van

– Hármat jobbal, kettőt ballal szereztem, de könnyű dolgom volt, mert a társaim kiszolgáltak – kezdte a Gönci Városi Sportegyesület gólvágója (akinek az édesapja is labdarúgó volt), majd hozzátette: – Ez az ötös egyébként nem is olyan sok, egyszer nyolcig jutottam Boldogkőváralján. Fénykoromban előfordult, hogy egy szezonban negyven fölött „csengettem”, talán negyvenháromszor vettem be az ellenfelek hálóját. Azért mondom, hogy talán, mert statisztikát soha nem vezettem, emlékezetből idézem vissza a velem történt eseményeket. Most vagyok harmincnyolc esztendős, a koromat egészen jól viselem, mert ha szabad ezt mondanom, versenysúlyomnál vagyok. A 175 centiméteres magasságom 75 kilóval párosul, felesleget nem cipelek, ez pedig jótékony hatást fejt ki a gyorsaságomra. Régebben csak csatárként jegyeztek, napjainkban már úgy mondjuk a posztomat, hogy támadó középpályás vagyok. Az is segít nekünk, azaz a csapatnak, hogy péntekenként edzést tartunk, így nem csupán mérkőzésenként találkozunk.

Tizenkét évesen

A gönciek – a támadó szerint – különösebben magas elvárást nem tűztek maguk elé a 2018/19-es bajnokságra: viszont természetesen az a céljuk, hogy minél előkelőbb helyet harcoljanak ki a táblázaton.

– Elég régen volt már az, amikor elkezdtem a focit – folytatta Lehoczki Ferenc. – Mindössze tizenkét esztendős voltam, bár manapság erre már sokan azt mondanák, hogy későn… A gönci utánpótlásban nevelkedtem, pályafutásom során pedig azzal is dicsekedhetek, hogy gólkirályként jegyeztek már a megyei harmadik, második és első osztályban is. A barack „fővárosába” Abaújszántóról kerültek vissza 2013-ban és úgy gondolom, hogy már Göncről fogok visszavonulni. Most azonban nem erre gondolok, hanem a hétvégére, amikor Tokajban lépünk pályára és szeretném, ha diadalmaskodnánk.

Lehóczki Ferenc egy multinacionális debreceni cégnél raktárosként dolgozik, és többnyire csak a meccsekre utazik haza Göncre, arra a kérdésre pedig, hogy meddig fog még futballozni, ezt válaszolta:

– Ameddig bírom és ameddig élvezem ezt a játékot. Remélem, hogy még hosszú ideig tart ez az időszak. Olyan jó sütkérezni a sikerben, gondolok a mostani ötösömre és a meccs után történt dolgokra. Gratuláltak a nézők, a csapat tagjai, a vezetők és nem maradt el az ilyenkor kötelező koccintás sem.

ÉM-KT

Elsőtől a hetvenedikig

Lehoczki Ferenc a hétvégi, Göncön játszott mérkőzésen az 1., a 9., az 57., a 65. és a 70. percben talált a tarcaliak kapujába.

„Végig irányítottuk a mérkőzést, még ha egyszer-kétszer zavarba is hoztuk magunkat” Miskolc - A labdarúgó megyei II. osztály Kelet csoportjának 3. fordulójának eredményei. Abaújszántó – Karcsa 2-2 (1-1) Abaújszántó, 60 néző. V.: Belicza. Abaújszántó: Ujj – Árvai, Tóth M., Mika (Báder), Monyók, Sivák, Szőcs, Séra, Tóth K., Azari (Budai), Szoták. Edző: Gyulai József. Karcsa: ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA