Ötödször is lesz Muse-koncert Budapesten

A kétszeres Grammy-díjas brit rockcsapat jövő év február 22-én Houstonban kezdi meg Simulation Theory című új világkörüli turnéját, amely az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság és Európa arénáit érinti – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A Simulation Theory a Muse nyolcadik stúdióalbumaként ezen a héten, november 9-én pénteken jelenik meg.

A Devon megyéből 1994-ben indult brit csapat (Matt Bellamy – ének, gitár, billentyűs hangszerek; Chris Wolstenholme – basszusgitár, ének; Dominic Howard – dob, ütőhangszerek, szintetizátor, programok) eddig mintegy húszmillió albumot adott el világszerte és két alkalommal kapott Grammy-díjat a legjobb rockalbum kategóriában: 2011-ben a The Resistence-ért, öt évre rá a Drones-ért.

A gyakran a Queen 21. századi megfelelőjének nevezett Muse különböző műfajok és stílusok között egynsúlyoz, szeret új területeket felfedezni, kísérletezni. Az együttes titka elsősorban a szokatlan énektémákban, az érzelmes és szenvedélyes előadásmódban, Matt Bellamy különleges hangjában, az újszerű hangzásban rejlik. A Muse egyfajta elegye a progresszív rocknak, a glamnek, az elektronikának és a kísérleti zenének; utóbbi miatt a Radioheadhez is szokták hasonlítani.

A Muse első teljes stúdióalbuma, az 1999-ben megjelent Showbiz mérsékelt sikert aratott, a nagy-britanniai áttörést a 2001-es Origin of Symmetry jelentette, rajta a Hyper Music című slágerrel. 2003-ban az Absolution című lemezzel sikerült az amerikai piacot meghódítaniuk, a 2006-os Black Holes and Revelations pedig a megjelenést követő egy héten belül vezette a brit albumlistát. A 2009 őszén kijött The Resistance (amelynek történetét George Orwell 1984 című könyve inspirálta) rendkívüli eladásokat produkált, a legutóbbi stúdiólemez, a 2015-ben kiadott Drones 21 országban lett listavezető, köztük természetesen Angliában, és – első alkalommal – az Egyesült Államokban is.

A Muse kísérletező kedvét mutatja, hogy klasszikus zeneszerzők darabjaiból is gyakran merít: felhasználták már Chopin, Saint-Saëns, Palestrina és Elgar egy-egy művét is.

A zenekar többször járt Magyarországon, 2002-ben még ismeretlenként zenélt a Sziget fesztiválon, majd nyolc évvel később és 2016-ban is főzenekarként lépett fel, 2012-ben pedig a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA