Ötödször bajnok a Vegyész!

A férfi röplabda Extraliga fináléjának negyedik összecsapásán hétfőn a fővárosban találkozott egymással az LV Sport Pénzügyőr SE, valamint a Vegyész RC Kazincbarcika gárdája. Mivel a borsodiak a kezdés előtt 2-1-re vezettek az egyik fél három sikeréig tartó párharcban, a kérdés az volt, hogy begyűjti-e az aranyérmet Marek Kardos vezetőedző csapata, vagy ötödik meccs lesz.

A VRCK-ban a hosszabb ideje sérült center, Banai a vendégszurkolók között foglalt helyet, akik már a kezdés előtt kiváló hangulatot varázsoltak a csarnokba.

Négyet hárítottak, majd…

Koncentráltan kezdte a nyitó szettet a Vegyész, amiben Juhász P. nyitásai is benne voltak (0-3). A terem alacsony plafonja segítette a PSE-t, két egységet is ennek köszönhetően szereztek (3-3). Macko kapott blokkot, vezetett a házigazda (6-5), majd 7-6-nál Szabó D.-nek okosnak kellett lennie a szélen. A tizedik vendég pontotot Németh Sz. ász nyitása jelentette (9-10), aztán egy hosszabb játékot Szabó D. zárt le, egy óriási bombával. Kovács Z.-ék is hozták magukat, így egy esetleges nagy(obb) ellépésre várni kellett. 11-13-nál azonban időt kért Jókay Zoltán, mert úgy látta, ez olyan pont, amikor be kell avatkozni. Páez jól osztogatott, ekkor éppen Milevnek (13-15), de volt ereje fordítani a Pénzügyőrnek (16-15, vendég idő). Vissza is vette a vezetést a VRCK (18-19), nem jött jókor Páez nyitásrontása. 20-20-al kezdődött a szetthajrá, aztán hazai sánccal 23-22 lett, ismét közbenyúlt a borsodiak szakvezetője. Fővárosi játszmalabdát hárított a Vegyész (24-24), a másodikat is, a harmadikat a háló. 27-28-nál viszont egy Juhász P.-Szabó D. blokk VRCK vezetést jelentett (27-29).

Magabiztos PSE, VRCK

A második játszma 3-3-mal startolt, Juhász P. jól mozgott centerben a látogatóknál. A zöldek tudomást sem vettek róla, hogy 0:1-re állnak, igazuk volt. Flachner szervái ültek, meg Kiss D. lökete is, 7-3-nál nyugtatnia kellett csapatát Marek Kardosnak. Tartotta a különbséget a PSE (10-5), Kiss D. egyes blokkja szintén ült. Óriási menet végén a hazaiak örülhettek (12-5), bejött Blázsovics a Vegyésznél. A fővárosiak voltak ritmusban, jól olvasták a VRCK-kísérleteket, Gebhardt N.-t is behozta a vendégedző (14-5). Nagyon nagy volt a hátrány, óriási felzárkózás kellett volna a sárga-kékektől, ám 17-7-nél erre vajmi kevés esély mutatkozott. Szabó D., Németh és Macko kispadozott, a Pénzügyőr magabiztosan egyenlített (25-14).

A harmadik menet kezdeti szakaszában már újra mutatott pozitív jeleket a VRCK, többek között jó mezőnymunkát, és pontos nyitást (5-5). Úgy nézett ki, visszatalált a helyes útra a Vegyész, megtalálták a réseket (6-9), bele is „szólt” Jókay-edző. Extázisba került vendégtábor és vendégcsapat (7-11), majd Németh Sz. „ütötte szét” a PSÉ-seket (10-16). Ekkor a hazai gárda csak kereste önmagát, már jóval előtte járt a Vegyész (11-18). Minden játékelemben jobb volt ekkor a Barcika, a széleken különösen (13-21). Ez a teljesítmény pedig bőven elég volt az előny újbóli visszaszerzéséhez (16-25).

Érezhető feszültség

A negyedik felvonás az utolsó sansz volt arra a Pénzügyőrnek, hogy a párharcban maradjon, a Vegyésznek ennyi hiányzott az aranyéremhez. 7-5-tel éledezett a PSE, a zöldek kapaszkodtak az utolsó szalmaszálba. Minden apró pont óriási jelentőséggel bírt, 12-10-nél még nem lehetett megsaccolni sem az eredményt. Ha kicsivel is, de a házigazda vezetett (15-13), bírói döntések borzolták a kedélyeket. Váratott Milevék egyenlítése (18-16), de Kovács Z. rossz szervája, és Vitiuk out-ja meghozta (18-18). Óriási csata dúlt, érezhető volt a feszültség (19-20), 23-23-nál is kérdéses volt a játszmagyőztes, Marek Kardos kért időt. 23-24-es állásnál Jókay-idő jött, az első játszma és meccslabda nem ült, rossz nyitás miatt. A második sem, 26-25-nél pedig ismét a vendégtréner nyomott gombot. 27-26-nál újfent a Pénzügyőr kezében volt a játszma, éltek vele (28-26).

A befejező szettben 0-4-re megugrott a Barcika, tudták Szabó D.-ék, mi a teendő. 1-7-nél már jelentős volt Németh Sz.-ék vezetése, a Pénzügyőr nem találta a fonalat, a Vegyész ugyanakkor ha nem is nyugodtan, de pontosan, pontosabban röplabdázott. 2-8-nál következett a térfélcsere, a címvédő kezében volt a döntés. 3-9-nél Macko rosszul érkezett a parkettre, le kellett vinni, a bal bokáját kellett ápolni, Árva jött be. Innen már nem tudott visszajönni a fővárosi együttes, az utolsó pontot követően nagy borsodi örömünnep vette kezdetét. A VRCK ötödször lett bajnok 2003, 2004, 2006 és 2018 után, a Pénzügyőr 2017-et követően második fináléját veszítette el.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

LV Sport Pénzügyőr SE – Vegyész RC Kazincbarcika 2:3 (-27, 14, -16, 26, -9)

Budapest, 400 néző. V.: Adler, Mezőffy.

LV Sport Pénzügyőr SE: Vitiuk 14, Rása 6, Magyar 4, KISS D. 21, Flachner 5, KOVÁCS Z. 20. Csere: Bán (liberó), Kovács S. 4, Szalai, Kecskeméti. Edző: Jókay Zoltán.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez 1, JUHÁSZ P. 10, SZABÓ D. 20, Milev 7, NÉMETH SZ. 20, MACKO 8. Csere: Vitko (liberó), Blázsovics, Toronyai, Gebhardt N. 1, Árva. Vezetőedző: Marek Kardos.

Jókay Zoltán: – Góliát ezúttal legyőzte Dávidot. Mindent megtettünk azért, hogy ötödik meccsre késztessük a Vegyészt, de ezúttal csak ennyire tellett. Büszke vagyok a fiúkra, mert megnehezítették a bajnokcsapat dolgát.

Marek Kardos: – Úgy érzem ezúttal sikerült az adogatásainkkal és nyitásfogadásokkal megzavarni a Pénzügyőrt, amely hazai pályán – élvezve az alacsony terem előnyét – megnehezítette a dolgunkat. De nagyon boldog vagyok, hogy siklerült ismét bajnoki címet szerezni.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc végeredménye: 3-1, a Vegyész RC Kazincbarcika javára.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA