Ötödször az északos kamakupáért

Az ötödik alkalommal meghirdetett Észak Kupa küzdelemsorozata ezúttal két korosztályt céloz meg: a 14–17 évesekét és a 18–23 közöttiekét. A szervezők a kettősség bevezetésével szeretnék megadni a lehetőséget, hogy a középiskolai évekből kinőtt fiatalok is versenyszerűen űzhessék a megszeretett sportot.

A megelőző években az Észak-Keleti Átjáró Egyesület, illetve az újonnan létrejött Zöld Meteor kama sportklub rendezvényén rendre több mint egy tucatnyi miskolci gimnázium és szakiskola résztvevői indultak harcba; ez remélhetőleg most sem lesz másként. A korábbi címvédőknek most is meglesz a lehetőségük, hogy helytálljanak: így a Földesnek, a jezsuita gimnáziumnak, a Zrínyinek vagy a Szentpálinak egyaránt. (Jövő tavasszal harmadik ízben az általános iskolásoknak fognak bajnokságot kiírni.)

Kedden mérkőznek

Az elődöntő időpontja október 17., kedd, kezdés reggel 9 órakor. A helyszín újfent a Diósgyőri Gimnázium (egykori Kilián) sportpályája lesz. A részt vevő csapatok számának függvényében a döntőt, elképzelhető, hogy még aznap (délután) megtarthatják, de valószínűbb, hogy a következő hét elején, valamelyik délelőtt találnak rá alkalmas időpontot. A jelentkezéseket egyébként az atjarok@gmail.com e-mail-címre várják. A csapatok elvárt létszáma 7–8 fő (vagy akár több).

Miskolci sport

S ha még akadna, aki értetlenül csodálkozik a kama szó olvastán: ez Miskolc saját sportja, egy labdás csapatjáték, amelyet minden jel szerint csak itt ismernek a borsodi megyeszékhelyen. A múlt század ötvenes éveiben „találhatták fel” a Vasgyárban, azóta vannak róla emlékek.

Alapvetően hasonlít a több efféle játékhoz, kapura játsszák, gólra, az nyer, aki a többet szerzi, illetve kevesebbet kap – ám van egy lényeges eltérés minden mástól: itt a támadásnál a védekező fél nem tudja, hogy a másik oldalon kinél van a labda, kire kell figyelni. Tekintve, hogy a kamában a támadók roham előtt eldugják a labdát (kislabdát) a mezük alá! Vagyis, hogy egyikük eldugja, a többi pedig úgy tesz, mintha ő is eldugná…

Részletek, szabályok és korábbi bajnokságok: a kama­projekt.hu weboldalon.

