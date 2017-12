Ötödik születésnapját ünnepelte a Karító Szentistvánon

Megalakulásának ötödik évfordulóját ünnepelte december elején a szentistváni Karító Néptáncegyüttes. Elsősorban a helyi hagyományokat ápolják – Szentistván a legtáncosabb a három matyó település közül –, de színpadra álltak már szatmári, rábaközi táncokkal is.

– A környező táncegyüttesekhez, a hetvenéves mezőkövesdihez és mezőcsátihoz képest nagyon fiatalok vagyunk. Fontos dolog, hogy a tagok a táncot óvodáskorukban kezdték, most pedig már felnőttek. Egy szentkirályszabadjai műsor alkalmával szorgalmazta az önkormányzat, hogy létrejöjjön a csoport, folytassuk, amit elkezdtünk – mondta Zelei Ferenc, az együttes vezetője.

– Tánctudásban még nem tartunk ott, mint az idősebb csoportok, de büszkék vagyunk arra, hogy utánpótlásunk folyamatos, van óvodás együttesünk, a Pampucka, valamint az iskolásokból álló Kis Karító. Tizenkét iskolással indult el a csapat, de két év alatt a jelenlegi 18-ra bővült a létszám, s mindannyian szent­istvániak, középiskolások és egyetemisták. A rendezvényeken látták a fellépéseiket, többen kedvet kaptak a néptánchoz – mutatta be a művelődési ház égisze alatt működő, az önkormányzat által támogatott csoportot Zelei Ferenc.

A vezető szerint a néptánc sok területen hasznos, egészséges életmódra nevel, helyes tartásra szoktat, segít a gondolkodásban, a szereplési helyzetekben, fejleszti a ritmusérzéket, a logikát, az improvizációs készséget. A néptáncon kívül a kicsik a régi gyermeki élettel is megismerkednek.

Az elmúlt esztendőkben számos témát feldolgoztak koreográfiákban, így a katonaságot vagy az ivót is, de más tájegységek táncai is megjelentek a repertoárban (rábaközi verbunkos, lassú vagy friss csárdás). A következő években a széki táncokkal ismerkednek majd, ezekből koreográfiát is terveznek.

A Matyó Rózsa Ünnepén

A Karító Néptáncegyüttes is föllép a január 19–21-i Matyó Rózsa Ünnepén. Pénteken táncházat, viseletes bált tartanak Mezőkövesden, a szombati gálát pedig a közösségi ház színháztermében tartják a Dobroda Zenekar közreműködésével. Ezenkívül lesznek kiállítások, divatbemutató, könyvtári program, kézműves-foglalkozások, illetve bemutatók az alkotóházakban.

– A Matyó Rózsa Ünnepén a summás élet egy szeletét igyekszünk bemutatni, közösen a másik két szentistváni csoporttal, a Gyöngyösbokrétással és a Karczos Murczival – mondta Zelei Ferenc.

Ünnepelnek a mezőcsátiak

2017-ben a Matyó Néptáncegyüttes, 2018-ban a Mezőcsát Népi Együttes ünnepli hetedik születésnapját. Január 22-én az Idő kereke című műsorral nyitják meg a jubileumi évet, majd színpadra állítják a Helység kalapácsa című művet, illetve az Édes-szomorú dalt. Az esztendő folyamán baráti találkozót s néptáncosok bálját is szerveznek.

