Ötnapnyi táborozás a magyar Jamaicában

A magyar reggae zenei élet zászlóvivője, a Ladánybene27 zenekar közel 20 éve szervezi a Reggae Campet. Azt a fesztivált, aminek már a neve is árulkodik róla, hogy nem egy klasszikus értelemben vett, több napig tartó buliról van szó. Ez egy tábor, ahol kvázi mellékesen reggae nyugtat a háttérben naphosszat.

A Reggae Campről Bodnár Tibor főszervező elmondta, hogy közel negyedszázada baráti táborozásként indult. Ismerősök népes társasága gyűlt össze Ladánybene környékén, és egyszerűen jól érezték magukat. Ahogy egyre népszerűbb lett a stílus, a zenekar pedig missziós fordulatot vett, a táborból a szubkultúra fesztiválja lett, amit ma már „Öt nap Jamaica” szlogennel hirdetnek.

Nem is szeretnének a nagyobb fesztiválok szintjére növekedni. Egy szubkultúra, a magyar reggae közösség a célközönségük, ami pár ezer főt számlálhat.

Közösségi hangulat

A táborokra jellemző közvetlenebb, családias hangulat máig megmaradt, és ez teszi igazán különlegessé a fesztivált. A reggae-re alapvetően jellemző a békés nyitottság szellemisége, ami a látogatókat is átjárja. Itt soha nem lesznek önmagukból kikelt emberek közötti konfliktusok; ellenben vadidegenek is közvetlenek és barátságosak másokkal. Kitörő örömmel, ölelkezve köszöntik egymást olyanok, akik évente egyszer találkoznak, ezen az öt napon. Kutyák szaladgálnak szabadon, fejhallgatós kisgyerekek táncolnak a koncerteken, és a „táborozók” minden korosztályt lefednek. A számos kísérőprogram között becsületkasszás masszázs segít a megfáradt a testeken és még vegán konyha is várja a különleges étrendűeket.

Idén visszatért a Rasztaegyetem elnevezésű programelem, ami a délelőtti órákban kínált mentális felfrissülést olyan témák workshop-jellegű kibeszélése során, amik kapcsolódnak a szubkultúrához. Az angol nyelv jamaicai tájszólásának oktatása, az alternatív életmódok megélése, vagy hogy az egyébként sokszor társadalomkritikus szövegekkel, mégis békés üzenetekkel operáló zenének van e közéleti felelőssége.

Házhoz jön Jamaica

A zenei program idén is színesre sikeredett: az elmaradhatatlan autentikus, jamaicai fellépők mellett a világ minden tájáról érkeztek vendégek (még Indonéziából is!). Az idei főfellépő Julian Marley, a nagy öreg Bob egyik fia volt, aki amellett, hogy jó zenét játszik, felmenőinél fogva is szimbolikus jelenség a színpadon.

Emellett különleges helyszín a Dub Yard, ami egy kicsi, hangulatos fényekkel feldíszített erdőből nyíló tisztáson szórakoztat. A dub egy nagyon erős, mély basszusokból építkező alstílusa a reggae-nek, nagyon jól lehet bólogatni rá. Ezt az érzést erősíti a több hangfalból felépített hangrendszer, ami átrázza a táncoló ember teljes testét.

A magyar reggae „Mekkája”

Bodnár Tibor azért arra is felhívja a figyelmet, hogy nagyon fontos nekik a magyar reggae „társadalom” – ezért sok hazai fellépő is zenélhet. Külön örömteli, hogy idén két miskolci csapat is szórakoztatta a közönséget. Az utánpótlásra koncentrál a ­„Reggaeneráció” nevű program, ami fiatal, a stílusban játszó bandáknak ad fellépési és egyben önmegmutatási lehetőséget.

A fesztivál tavaly debütált új helyszínén, Cegléd külvárosában egy strand mellett, ami az esti szórakozás utáni nappali regenerálódáshoz tökéletes helyszínt nyújt – ahol természetesen szintén reggae ütemek szólnak.

A főszervező szerint egyre inkább „belakják” a helyszínt, odafigyeltek a tavalyi visszajelzésekre, és ennek eredményeként átrendezték a fesztiválterületet. A végcél az volt, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz a különböző programelemek, és az emberek minél több időt töltsenek egymás közelében.

A szubkultúrában él ­Babylon, a romlás városának történelmi koncepciója. Egy sokszor visszaköszönő, szimbolikus kifejezésről beszélünk, tág értelmezési lehetőségekkel. De mégis talán úgy írhatnánk körül legjobban mint a hétköznapok, a stressz, a mindennapi élet problémáinak gyűjtőkifejezése. Tulajdonképpen minden olyan tényező, amit nem szeretnénk, hogy jelen legyen az életünkben.

A Reggae Camp kiszakadás Babylonból, ahol mosolygós, barátságos emberek töltenek el együtt öt napot. Megfeledkeznek a problémáikról és jól érzik magukat, miközben azért buliznak is – spirituális feltöltődést is nyújtó fesztivál ez.

Király Csaba

