Ötletek leány- és legénybúcsúra

Lássunk néhány tippet a legénybúcsúra

Roppant közkedvelt legénybúcsú feladattípus, hogy különböző ismeretlen hölgyek, különböző testrészeit kell aláírnia a vőlegénynek. Ez lehet az illető hölgy melle, melltartója, combja és egyéb frappáns helyek. Vannak bevállalós hölgyek, akik ezt megengedik a poén kedvéért, bár sokan ódzkodnak tőle.

Másik hasonló népszerű feladat, hogy meg kell szerezni különböző hölgyek, különböző ruhadarabjait. Gondolunk itt arra, hogy kérje el egy idegen nő melltartóját, bugyiját, akár harisnyáját, vagy igyon egy nő cipőjéből egy rövidet. Mulatságos tud lenni az is, hogy a leendő hitves nevével megegyező nevű hölgyet kell meghívni italra, vagy akár felkérni táncolni. Sőt, a merészebbek egy sztriptíztáncot is kérhetnek egy ismeretlen hölgytől.

A merész feladatokon túl vannak a viccesek, mint például, hogy különböző tárgyakat viseljen egész legénybúcsú alatt. Ilyen lehet a plüss cicis sapka, vagy szuperhős jelmez, esetleg egy megszerzett női bugyit húzzon kívülről a nadrágjára. Akár cipelhet is egész este egy felfújt guminőt, vagy akár egy felfújható birkát. Természetesen ezek csak ötletek nem kötelező őket megvalósítani, bár, ha megteszitek a nevetés és a jó hangulat garantált.

Ha már legénybúcsú, akkor kell, hogy legyen egy leánybúcsú is. Mondanunk se kell, hogy számos ötlettel rendelkezünk a menyasszonyok számára is. Ebben az esetben is népszerű lehet a telefonszám elkérése vadidegen férfiaktól. Általában 5 perc alatt kell minél nagyobb számot elérni. A merészebbek akár el is adhatják egy-egy ruhaneműjüket, némi finom italért cserébe, vagy akár azt is elérhetik, hogy a pultos meghívja őket egy italra! Sőt, rávehetnek egy idegen pasit, hogy rendezzen nekik chippendale show-t, ha már leánybúcsú van. Itt is remekül beválik a különböző kellékek használata, legyen szó party kellékekről, vagy akár a bátrabbaknak pénisz plüss sapkáról.

Ha pedig ez sem lenne elég, nyugodtan meggyőzhettek egy taxist, hogy egy táncért cserébe vigyen el egy körre titeket a környéken. Sőt, a vetkőztetés is poén, de akár te magad is táncolhatsz az asztalon, vagy egy vetkőzős számot is lenyomhatsz.

Reméljük sikerült egy kis extra kedvet szereznünk a legény-, és leánybúcsúhoz az ötleteinkkel. Rajta, váltsátok valóra a legmerészebb elképzeléseket is, hiszen ilyen alkalom csak egyszer adódik az életben!

