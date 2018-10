Öten élnek 12 négyzetméteren Lyukóban

Sürgős segítség kellene a Lyukóvölgyben élő Mézes családnak, mert még mindig abban a kis faházban laknak, amit csak átmenetileg használhatnak egy jószívű hölgynek köszönhetően. Azonban egyre hidegebb van, a háznak nincs szigetelése és fűtése, november 1-jével pedig ki kell költözniük. Csakhogy nincs hová.

A családról már írtunk korábban, ők azok, akiknek márciusban kéménytűz miatt leégett a szintén Lyukóban álló házuk. Az sem volt palota, csak egy szegényes, szűkös hajlék, de legalább fűteni lehetett, és egy kis szobával megtoldva minden gyereknek jutott hely. A háromgyermekes Mézes család története eljutott a Dunatáj Alapítványhoz és a Miskolci Napraforgó Egyesülethez, melynek tagjai jótékonysági ebédet rendeztek. Itt összegyűlt valamennyi pénz, de annyiból a család nem tud házat venni.

Hideg van

Tegnap ellátogattunk hozzájuk. Az udvaron még áll az a sátor, amelyben nyáron a gyerekek aludtak. Most azonban már fel kellett költözniük a kis faház padlásterébe, de itt is csípősek az éjszakák. Két-három takaróba is beburkolóznak, hogy ne fázzanak. A ház 12 négyzetméteres alsó szintje pedig a nappali, a háló és a konyha egyben. Az asztal, a székek, a polcok és az edények el sem férnek odabent, azok kiszorultak a szintén kicsinyke teraszra.

A fürdőszoba is itt található, egy lavór, benne hideg vízzel – vezet bennünket végig Mézesné Szilágyi Zsuzsa ideiglenes lakóhelyükön. Nem tart sokáig, hiszen nincs sok néznivaló az egyetlen helyiségen. Elmeséli, hogy amikor megtörtént a baj, sok mindent kaptak, ruhákat, bútorokat, különböző használati eszközöket, de a bútorok egy részét és a ruhákat a sátorban tárolják, két nagy szekrény viszont egy nejlonnal letakarva az udvaron várja, hogy új otthonukba vigyék. Attól félnek, hogy jön egy esősebb időszak, és a szekrények tönkremennek.



Megtudjuk, a házaspárnak három fia van. A legidősebb 18 éves, vendéglátó-eladó szakmát tanul, enyhe értelmi fogyatékos, középső fiuk 15 éves, ő középsúlyos értelmi fogyatékos, a legkisebb 12 éves, ő Parasznyára jár a református iskolába. Emiatt is szeretnének Lyukóban maradni, mert legkisebb fiuk nagyon jól érzi magát ebben az iskolában, ami innen könnyen megközelíthető.

Azt már Feri, a családfő teszi hozzá, korábban többször is próbálkoztak önkormányzati bérlakáshoz jutni, de nem sikerült. Akkor határozták el, hogy inkább albérletbe költöznek. Pedig a bevételük nem sok. Feri biztonsági őrként dolgozik. Zsuzsa ápolásin van a középső fiúval, de szeretne négyórás munkát vállalni, hogy kicsit több legyen a pénzük. Jelenleg az összes bevételük havi 220 ezer forint.

Ha valaki segítene

– Néztünk már házakat, de itt, Lyukóban is 2,3 millió forint kellene egy olyan házhoz, ami elég nagy 5 ember számára, és van benne víz, villany, valamint fűtési lehetőség. Számunkra az jelenthetné az egyetlen kiutat, ha valaki megelőlegezne számunkra 2 millió forintot, rendesen, szabályosan, ügyvéddel, és mi havi 50 ezer forintjával, részletekben fizetnénk vissza. Nemsokára itt a november, ha nem találunk megoldást, nem tudom, mi lesz velünk. És nemcsak a gyerekek miatt aggódom, hanem a férjem miatt is, aki 5 infarktuson van túl – mondja elkeseredve az asszony.

Hegyi Erika

