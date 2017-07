Öt nagy aranyéremet adtak ki a Bükkvinfesten

Öt napig a bor körül forgott a világ Bogácson: szerdától vasárnapig huszonötödik alkalommal rendezték meg a Bükkvinfest Bükkaljai Borfesztivált és Nemzetközi Borversenyt, illetve szombaton a IV. Bükkaljai Mustrát. Az öt nap alatt számos programon részt vehetett a közönség. Megrendezték a Meder István Emléktúrát, megnyitották Tóth László egri festőművész kiállítását, volt lövészverseny, koncertezett Csordás Tibi, a Mystery Gang, a Desperado, Kovács Kati és Zoltán Erika. Bemutatkoztak Bogács testvértelepülései, Hárskút, Gyergyóújfalu hagyományőrzői, a lengyel Ogrodzieniec és a házigazda mazsorettjei, s a Bogácsi Pávakör. Ezenkívül voltak különböző játékok, fürdői programok, kirakodóvásár, főzőverseny, illetve szombat délután felvonulás.

Természetesen számos boros program is volt a borversenyen kívül, egyebek közt zenés bortúrát, lopóversenyt és szakmai rendezvényeket is tartottak. A Szent Márton Borlovagrend új tagokat vett föl sorába, a német Ralph Mosert és feleségét, Krisztina rajnai borkirálynőt, Fülöp Gézáné Szerencsi Líviát, Dósa Sándort, valamint Eperjesi Erikát, a Miskolci Nemzeti Színház színművészét.

280 nevezett

Kihirdették a borverseny eredményeit is, a 280 bor fele fehérbor volt, közel ennyi vöröst is neveztek, de rozék és gyümölcsborok is feltűntek a nevezők közt. A zsűri 5 nagy aranyérmet (Hans-Josef Assmann 2016-os rajnai rizling, Martin Klein 2003-as kermer auslese, Szentpéteri Borpince Kft. 2013-as késői szüretelésű rajnai rizling, Chizay Borok késői szüretelésű rajnai rizling, Monyók József 2002-es hatputtonyos aszú), 46 aranyat, 133 ezüstöt és 62 bronzérmet adott ki, 35-en oklevelet kaptak. Számos különdíjat is kiosztottak a nevezők között.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság második pálinkamustrájára 19 minta érkezett, a legjobb ital Csernyik István Irsai Olivér pálinkája lett.

