Öt helyen szűrik a jövő héttől a túlsúlyos járműveket Borsodban

Már nem lehet sokáig büntetlenül túlsúllyal közlekedni a teherautókkal hazánkban, ugyanis szeptember 19-én elkezdi működését a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. beruházásában kiépült Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer.

Több oka van

A komplex, országos lefedettségű rendszer kiépítését három cél is indokolta, válaszolta megkeresésünkre a projekt konzorciumi vezetője, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az egyik, hogy a közlekedésbiztonság javuljon, ugyanis a túlsúlyos járművek sokkal nagyobb baleseti kockázatot jelentenek az utakon – például a hosszabb fékút miatt. A második, hogy ezek a teherjárművek sokkal jobban terhelik az úthálózatot, így annak állagmegóvása is indokolja a túlsúlyos járművek kiszűrését. Harmadik, de nem utolsósorban pedig a túlsúllyal nagyobb haszonnal közlekedtetett járművek rontják a jogkövető vállalkozások piaci helyzetét, így a verseny­egyenlőség érdekében is indokolt a jelenség visszaszorítása.

A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kiépítése még 2016 októberében indult el, az úthálózaton összesen 89 mérőhelyet alakítottak ki. Mint a minisztériumtól megtudtuk, időközben mindenhol bekerültek a szenzorok a pályatestekbe, kialakították az energiaellátásukat és rendszerbe kötésüket. Csupán 13 helyszínen kellett új tartószerkezetet építeni, a többi 76 esetében a műszereket az útdíjellenőrzési rendszerhez tartozó, már meglévő tartószerkezeteken tudták elhelyezni.

Szeptember 19-én elindul a rendszer működése, amely automatikusan méri majd az áthaladó autók súlyát, ha túlsúlyt észlel, akkor jelzést ad. Mivel a szenzorokat működés közben fogják folyamatosan hitelesíteni, így idén még biztosan nem jár büntetés a szabályszegőknek, azonban egy figyelmeztetést kapnak majd postán, amelyben szerepel, hogy hol és milyen súllyal mérték be az autót, ahogy az is, hogy hamarosan ezért bírság jár.

Két módon

Súlyellenőrzések eddig is történtek az országban, a közúti ellenőrző csoportok véletlenszerűen állították le a teherautókat és mérték meg a súlyukat a mobileszközükkel. A minisztérium tájékoztatása esetén ez alig kétszázalékos hatékonyságot tett lehetővé, ami azt jelenti, hogy száz túlsúlyos autóból mindössze kettőt tudtak kiszűrni. A tengelysúlymérő rendszerrel reményeik szerint ez bőven ötven százalék felé fog emelkedni. A szabálytalankodók vagy utólag kapják majd meg a csekket a jogsértés miatt az objektív felelősség jegyében, vagy a rendszer kiértesíti a közúti ellenőrző csoportot, amely megállítja a járművet, kontrollellenőrzést végez, majd szankcionál.

A minisztérium szerint azonban nem a bírságbevétel növelése a cél a rendszerrel, hanem a jogkövető magatartásra szorítása a fuvarozóknak. A mérőpontokon felül egy központi hatósági ellenőrző rendszer is létrejön, amely a felvett adatokat az útdíjellenőrzési rendszerből kapja, és amelyet a helyszíni ellenőrzést végző munkatársak informatikai eszközök segítségével érnek el.

A mérési pontok helyét úgy igyekeztek meghatározni, hogy az autópályák és főutak ne legyenek használhatóak anélkül, hogy valahol ne „kapna egy mérést” a teherautó. Megyénként 6–8 pontot jelöltek ki, a térképet böngészve pedig az is látszik, hogy az országhatároknál minden ki-belépés alkalmával mérési ponton kell áthaladni.

Nálunk öt helyen

Megyénkben öt helyszínen hat szenzor végzi jövő héttől a mérési feladatot a jelentősebb főutakat érintve. Így mérőhelyet alakítottak ki Tiszaújváros mellett a 35-ös úton, Sátoraljaújhely előtt a 37-esen, Putnok előtt a 26-oson, Ózd előtt a 25-ösön, illetve Kistokaj közelében az M30-ason. Az autópályán az oda- és a visszavezető oldalra is került szenzor természetesen, így ez egy mérőhelynek számít, de két szenzorral.

– Horváth Imre –

Itt mérnek

A mérőpontok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében:

M30 Miskolc 21+960 km sz. jobb pálya, 22+175 km sz. bal pálya

35-ös út Tiszaújváros 20+445 km sz.

37-es út Sátoraljaújhely 73+222 km sz.

26-os út Putnok 36+887 km sz.

25-ös út Ózd 75+300 km sz.

