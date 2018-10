Öt gólból négyet ballal, egyet jobbal lőtt a bőcsi csatár

A második helyen álló Hernád-partiak otthon 8-2-re verték a vendégvárosiakat, így a két alakulat között már 19 pont a különbség. A Bőcs a második, a pont nélküli Onga pedig a tizenötödik helyen áll. A találkozó „hőse”, Vadász Elek egymaga öt gólt vállalt.

Átlagon felüli

– Négyet ballal vágtam be, egyet meg jobbal, így a fejest most kifelejtettem a sorból – mondta gratulációnk után nevetve a harmincegy éves csatár, aki az erősségeit „boncolgató” utalásunkra így felelt: – A védők nehezen tudnak megfogni, mert erővel bírom, gyors vagyok, jól megy nekem a cselezés, aztán a rúgótechnikámat sem érheti panasz, hogy az átlagon felüli helyzetfelismerő képességemet már ne is említsem. A felsoroltak természetesen a megyei elitre vonatkoznak, vagyis „csak” ezen a szinten vagyok sikeres, hogy mi lenne velem mondjuk az NB III-ban, soha nem derül ki, mert feljebb már nem megyek, az én koromban felesleges álmodozni. Kilenc találatnál tartok, huszonnyolc volt a legtöbb, amit betermeltem. A múltamhoz tartozik, hogy voltam gólkirály is Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I-ben. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy engem mindig dicsérnek, elárulom: sokszor szidnak a társaim, mert belebonyolódom a „csellózásba”, állítólag nem tudok megszabadulni a labdától.

Ki kell szolgálni

A bőcsi tízes mez birtokosa négyig sokszor eljutott, de ötig most először.

– A találkozók után a fiúkkal mindig összetartunk, ezeken beszélgetünk, eszünk, koccintunk – folytatta Vadász Elek. – Most is így volt, miközben a társaim engem ünnepeltek, én pedig őket magasztaltam. Mert a foci csapatjáték, a gólszerzőt – esetemben is – valakinek ki kell szolgálnia. Már harmadik éve vagyok az együttes tagja, korábban megfordultam Taktaharkányban, Tiszalúcon és Mezőcsáton is.

Egyszer gyakorol

A Bőcs Községi Sport Club gárdájának gólvágója a heti két tréningből egyen biztosan jelen van, ha pedig teheti, a másikon is feltűnik. Erre olykor nem jut ideje, ugyanis a taktaharkányi önkormányzatnál közmunkás, nagyon hasznos tevékenységet végez, amíg nem áll be az esős és a hideg idő, addig kiveszi a részét a csemetefák ültetéséből.

– Családos vagyok, három gyerekem van – közölte Vadász Elek. – A tizenhárom, tizenegy és ötéves kicsikből a középső, a tizenegy esztendős fiam focizik, viszont azt látom, hogy nincs elég kitartása, türelme hozzá. Ugyan szeretném, ha folytatná a „mesterségemet”, de még nem tudom, hogy ez az álmom valóra válik-e.

Kolodzey Tamás

Gólpercek

A Bőcs – Onga megyei I. osztályú, 10. forduló keretében vívott bajnokin Vadász Elek a 15., a 26., a 27., a 75. és a 83. percben talált a hálóba.

