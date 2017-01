Öt évig jártak egyik kórházról a másikra, de nem tudtak segíteni

Norbi születésétől kezdve beteg. Se járni, se beszélni nem tud, kerekes­székben ül. Édesanyja fürdeti és eteti őt, rohan hozzá, ha épp epilepsziás rohama van, és naponta viszi Sátoraljaújhelyre, a speciális iskolába, ahol a fiút szakemberek fejlesztik.

Az édesanya, Mata-Balogh Lászlóné Judit hosszan sorolja, mi mindennel kell még megküzdenie. Férje csupán 44 éves, de szívinfark­tuson, szívműtéten és egy agyvérzésen is átesett már. Gyenge, nem bír sokat dolgozni, naponta többször le kell pihennie. Hétvégén jár közmunkára, hogy amikor Norbit iskolába kell vinni, otthon legyen és segítsen. Norbit ugyanis Judit nem tudja egyedül betenni az autóba, ez legalább kétemberes feladat, de van, amikor három.

Van még egy segítsége, a nagy fia, aki most 18 éves. Ő azonban olyan sokat hiányzott az iskolából, hogy nem folytathatta a tanulást, most ő is közmunkás. Édesanyja azonban ragaszkodik ahhoz, hogy elvégezzen legalább egy szakmát, mert mint mondja, anélkül ma már nem lehet létezni.

És ennyi teher alatt nem csoda, hogy Judit sincs egészen jó. Beszélgetésünk napján épp injekciót kapott, és Norbit sem tudta elvinni az iskolába, annyira rosszul érezte magát. Gerincsérvet és nyaki sérvet állapítottak meg nála. Kezelésekre kellene járnia, de erre végképp nem tud időt szakítani.

Kórházról kórházra

Judit elmeséli azt is, hogy fia agyvérzést kapott a születésekor, és súlyos oxigénhiány lépett fel nála. Több műtétje volt már. Másfél éves korától 5 évig szinte egyfolytában jártak egyik kórházból a másikba. Hol Miskolcra, hol Debrecenbe, hol Budapestre, de még Amerikában is kezelték a fiút, próbáltak állapotán javítani. Műtötték mindkét lábát. Ennek és a fejlesztő foglalkozásoknak köszönhetően a lábát és a kezét tudja emelni, közeli hozzátartozóit felismeri, de sajnos ennél többet nem tudtak elérni az orvosok. Epilepsziás rohamai pedig időnként igen ijesztőek. A súlyosabb roham alkalmával hátra veti a fejét, a szeme felakad és elveszti az eszméletét. Az édesanya már tudja, mit kell ilyenkor tenni. Ha az iskolában történik a baj, akkor azonnal indul fiáért és hazahozza.

Egyszóval nem könnyű az életük. Judit nem tud munkát vállalni, mert Norbi 24 órás felügyeletre szorul.

Hihetetlen nyeremény

De azért mégis történt velük nemrég valami jó is. Nyertek egy autót, aminek köszönhetően most már sokkal könnyebb Norbit utaztatni. Az autó történetét kicsit vidámabban meséli el Judit.

– Épp Miskolcról tartottunk hazafelé egy kölcsönkocsival még októberben. Kontrollvizsgálaton voltunk Norbival. A kocsiban szólt a rádió, és a férjem egyszer csak azt mondja: „hallod, rászoruló családoknak lehet autóra pályázni a Class FM és a Lada közös akciójában.” (Azóta ez a rádiócsatorna megszűnt.) Én nem nagyon hallottam a rádiót, mert a fiam mellett ültem a hátsó ülésen, de amikor hazaértünk, azonnal rákerestem az interneten a Class FM-re. Valóban ott volt a felhívás, egy megérintő levelet kellett írni arról, miért lenne szükségünk az autóra. Nem írtam sokat, csak a lényeget. Pedig a mi keserves életünkről 8 oldalt is írhattam volna, de akár egy egész könyvet is. Elküldtem a levelet. Egyszer csak hívnak a rádiótól, hogy még ne örüljünk nagyon, de ott vagyunk az öt kiválasztott család között. Azt is mondták, hogy összesen 2600 levél érkezett hozzájuk. Később ismét hívtak azzal, hogy még mindig ne örüljünk, de benne vagyunk a két legesélyesebben. Hozzátették, ha vasárnap délelőtt 10-re begördül hozzánk az autó, akkor mi vagyunk a nyertesek. Nagyon reménykedtünk mindannyian, de eljött a vasárnap, az autó pedig sehol. Még sírtam is, hogy mégsem sikerült. Aztán eljött a hétfő reggel, épp Norbit etettem, amikor a Lada Kalina kombi mégiscsak megállt a házunk előtt. Rákóczi Feri, a Morning Show egyik műsorvezetője hozta el nekünk. Leírhatatlan volt az örömünk, hiszen az előző autónk részleteit nem tudtuk fizetni, és elvitte a bank. November 16-án, Miskolcon a Lada szalonban vettük át hivatalosan a gyönyörű, új autót – idézi fel a boldog napokat Judit. Kéri, írjuk meg azt is: bármilyen nehéz is az életük, de Norbit nem adná semmiért, mert rengeteg szeretetet kap tőle.

– Hegyi Erika –

Nem megy egyedül

Norbi családja, mivel egyikük sem tud rendes munkát vállalni, nehezen él. Szeretnék felújítani a járdájukat, hogy a kerekesszéket Judit egyedül is be tudja tolni a házba. Nyolcvanéves házuk rossz állapotban van, elodázhatatlan a tető cseréje. Szeretnék a cserépkályhájukat központi fűtésre cserélni, hogy ne kelljen a fahordás nehézségeivel megküzdeniük.

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy akik építőanyaggal vagy bármi mással tudnának segíteni a családnak, keressék Juditot a következő telefonszámon: 06/20-954-66-19.

