Öt év szenvedés áll mögötte

Májusban írtunk arról a 8 éves mezőkövesdi kislányról, aki eddigi életének csaknem felét kórházban töltötte. Tavasszal negyedszer újult ki a leukémiája. Korábban átesett kemoterápián és csontvelő-transzplantáción is, de semmi sem segített. Újabb megpróbáltatásokat kellett és kell elviselnie Alettának, vagy ahogy a családban nevezik őt, Alcsikának.

Kezelőorvosa rátalált egy kísérleti eljárásra, amit Magyarországon még nem végeznek, mesélte lapunknak legutóbb a kislány édesanyja, Nyeste-Turóczi Aletta. „Bécsbe kell elutazni, ott a beteg saját szervezetéből kinyerik a fehérvérsejteket. Ezeket lefagyasztják, elküldik Amerikába. Ott a sejteket úgymond „felokosítják”. Ezeket a beteg visszakapja, mert képesek arra, hogy megkeressék a kóros sejteket, hozzájuk kapcsolódjanak és elpusztítsák azokat.”

Csak feküdt

Azóta megtörtént a fehérvérsejtek levétele az osztrák fővárosban, de sajnos a „felokosítás” nem sikerült.

– Valószínűleg azért, mert Alcsi Bécsben kapott egy enyhe kemoterápiát, mivel nagyon magas volt fehérvérsejtjeinek a száma. Ez azonban annyira leharcolta a csontvelőt, hogy nem akart beindulni a sejttermelés. Másfél hónapig olyan állapotban volt a kislányom, mint amikor a steril boxban kellett feküdnie. Nagyon kellett vigyázni, nehogy elkapjon valamit, mert az immunrendszere szinte nulla volt. Pótolni kellett a trombocitáit, és elkezdték adni neki a sejttermelőket. De szegény Alcsi már semmit nem akart csinálni, csak feküdt és aludt a kórházban. A főorvosnő is látta, hogy ebből a helyzetből ki kell szakítani. Egy pár nappal ezelőtt hazajöhettünk, de mindennap járnunk kell Miskolcra kezelésre és vérvételre. Szerencsére sokkal jobbra fordult a helyzet. Ahogy hazaengedtek minket, elkezdtek javulni a kislányom értékei. Az továbbra is probléma, hogy a sejtek 60 százaléka kóros sejt, de legalább már van Alcsi szervezetének egy kis védekező képessége – sorolta az édesanya.

Azt még nem tudja, mikor utazhatnak újra Bécsbe. Meg kell várni, hogy 1000 közeli legyen Alcsi fehérvérsejtszáma. Lehet, hogy már a jövő héten. Bécsben azt mondták nekik, bármikor mehetnek, várják őket.

Töretlen hittel

– Alcsikával májustól szinte folyamatosan kórházban voltunk, a férjem munka előtt és után velünk volt, a nagymamák felváltva vigyáztak a kisebbik gyermekünkre. Ismét óriási harcok állnak kislányunk előtt, akit lelkileg nagyon megviselt a visszaesés. Okos, értelmes gyermek, emlékeiben elevenen élnek még a vele történtek, és tudja, hogy mennyi nehézség vár rá ismét. Folyamatosan mellette voltam a kórházban is, a férjem pedig, amikor nem dolgozott, jött, hogy velünk lehessen, mert Alcsika mindkettőnk szeretetét igényelte. Egyre nehezebben engedte el az apukáját dolgozni, aki erőn felül próbál helytállni. Mosolygós, csicsergős, barátkozós Alcsikánk halk szavú, csendes, visszahúzódó gyermek lett. Öt év fájdalmakkal teli időszak áll mögötte, de töretlen hittel küzd és küzdünk vele mi is, hogy mielőbb boldog, egészséges gyermekként élhessen! – fogalmaz az édesanya.

Hegyi Erika

Így lehet segíteni

Alcsit a következő módon lehet támogtani: Banki átutalással a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány Adománybankos támogatásai céljából elkülönített számláján.

Bankszámlaszám: 11734138-20016973 (OTP Bank)

Közlemény: Alcsika005

Az egész küzdelem újból kezdődik

A családot rendkívül megviseli a rengeteg kiadás, ami a kislány betegségével jár. Utazási költségek, speciális étrend-kiegészítők, melynek ára több mint százezer forint havonta. Ráadásul most a kocsijuk is lerobbant. Van, hogy valamelyik rokonuk viszik be őket Miskolcra, a kórházba, máskor vonattal utaznak.

– Az egész eddigi küzdelmünk újból kezdődik, és ennyi idő után ezt lehetetlen anyagilag egyedül megoldani. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki segített vagy segíteni fog, de támogatók nélkül már régen földönfutók lennénk – fogalmaz az édesanya.

Kérjük kedves olvasóinkat, aki tud, segítsen a családnak, hiszen Alcsi hosszú betegsége miatt az édesanya nem tud dolgozni, csak az édes­apa fizetésére és a támogatók ­segítségére számíthatnak.

