Oszlár és Tiszaújváros: kiváló a levegőminőség

Tiszaújváros önkormányzata és a Mol Petrolkémia Zrt. lakossági kezdeményezésre közös projektet indított el 2014-ben a levegőminőségi problémák tisztázásának érdekében.

Majdnem egy éven keresztül monitorozták Tiszaújváros levegőjének állapotát azzal a céllal, hogy modellezni tudják a levegő minőségét a fűtési és nem fűtési időszakokban, valamint az ipari tevékenység esetleges lakott területre vonatkozó terheléseit.

A méréseket – lapunkban is foglalkoztunk vele – tavaly nyártól kezdve ismételten elvégezték az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mobil mérőállomásával, amely Tiszaújváros főterén volt felállítva. A környezetvédelmi mérőközpont ezzel párhuzamosan a legközelebbi automata mérőállomás (Oszlár, Petőfi utca 2.) adatait is vizsgálta, és erről is készített egy összefoglaló értékelést.

Következtetések

A mérési eredmények alapján Tiszaújváros és Oszlár területén a levegőminőség állapota a hivatalos légszennyezettségi index alapján kiváló és jó minősítést kapott.

A fűtési időszakban végzett mérések igazolták, hogy a közlekedési- és ipari kibocsátások mellett jelentős a fűtési légszennyezőanyag-kibocsátás a lakosság részéről. Megállapítható, hogy az üzemelő ipari vállalkozások működése és a lakossági eredetű kibocsátások összességében sem a fűtési időszakban, sem a fűtési időszakon kívül nem okoznak határérték feletti légszennyezést.

– SZB –

