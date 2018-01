Összkomfortos lesz Kissikátor

Az Ózdhoz közeli, háromszáz lelket számláló zsákfalu fontos fejlesztés előtt áll: régi vágya teljesül a falunak azzal, hogy a 2018-as esztendőben megkezdődhet a szennyvízhálózat kiépítése.

A közművesítés sorában ugyanis már csak ez hiányzik, ha elkészül, akkor összkomfortossá válik a település.

Elnyerték, elkezdik

– Hatalmas öröm ez számunkra, hogy a vidékfejlesztési pályázatból forrást nyertünk erre a tervünkre. Hosszú évek óta igyekszem lobbizni ezért, most végre kiépülhet a szennyvízrendszer – fogalmazott Kocsik László, Kissikátor polgármestere. – Emellett a közösségi házunk energetikai szempontból újulhat meg, ami azért lényeges, mert a napi szinten használt épületnek olcsóbb lesz a fenntartása. Korszerűbb fűtésrendszert kap, a megújuló energiának köszönhetően pedig modernebb elektromos hálózat működteti majd az áramellátást. Ezek nagyon fontos dolgok, a fejlesztés és az anyagi megtakarítás szempontjából is.

Kissikátor mindennapjairól szólva Kocsik László kiemelte: a felvidéki Détérrel hosszú évek óta ápolnak szoros kapcsolatot, ezért együtt nyújtottak be pályázatot közösségi programok szervezésére. A határokon átnyúló együttműködés eddig is remekül működött, ha támogatásra találnak a tervek, még több közös rendezvényre lesz lehetőségük.

– A közbiztonságunk nagyszerű, Kissikátor egy csendes zsákfalu, és reméljük, az is marad – folytatta a polgármester. – Van néhány üres ingatlanunk, amit bárkinek nyugodt szívvel ajánlhatok, hiszen ha hozzánk költöznek, a nyugalomra biztos, hogy nem lesz panasz. A közösségünk példamutató, amit a falunap és a gombafesztivál környékén tapasztalható összefogás is alátámaszt. A falu legnagyobb rendezvényére ezres nagyságrendben érkeznek látogatók, amit csak úgy lehet sikeresen lebonyolítani, ha a feladatokból mindenki kiveszi a részét. Az önkormányzat, az alapítványunk, de a civil lakosság is rengeteget szokott segíteni, hogy a látogatók jó hírünket vigyék szerte az országban és a határokon túl is.

Június helyett szeptember

A gombafesztivállal kapcsolatban fontos információ, hogy jövőre nem a megszokott időpontban rendezik meg. A szennyvízberuházás miatt vélhetően a nyári hónapokban lesz leginkább feltúrva a falu, ami balesetveszélyes lenne, másrészt még kevesebb vendégeket tudnának fogadni. Éppen ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy szeptemberre tolják a programot, de mindenképpen megtartják, hiszen 2018-ban már a jubileumi, 15. eseményhez érkeznek.

