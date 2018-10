Ősszel több a vadelütés a megyénkben

A múlt héten két esetben is történt olyan baleset megyénkben, amelynek okozója egy vad volt, amely az útra szaladt. Tiszaújvárosban életet is követelt az úton átfutó róka, míg Perkupa mellett sérüléssel megúsztak egy őz miatti kormányfélrerántást.

Bárhol, bármikor

A vadelütéses balesetek visszaszorítása érdekében fontos felhívni a figyelmet, hogy a lakott területen kívüli utakon vadállatokkal bárhol és bármikor találkozhatunk. Különösen számolni kell vadak megjelenésére azokon az útszakaszokon, melyeket „Állatok” veszélyt jelző táblával jelöltek meg. Ezeket a táblákat a közút kezelője a vadásztársaságokkal, vadgazdálkodási szakemberekkel egyeztetett útszakaszokon helyezi el, ahol a vadak megjelenésének az átlagosnál is nagyobb a valószínűsége. Az őszi időszak az őzek párzási időszaka, ezért nagyobb az esélye, hogy váratlanul a járművünk elé szaladnak vagy ugranak.

A vadbalesetek megelőzése érdekében a rendőrség azt javasolja, hogy amennyiben állatot látunk az út mellett, tartsunk be néhány egyszerű szabályt. Ilyen esetben nem csak indokolt, hanem szükséges is a lassító fékezés, még akkor is, ha közvetlen veszélyt még nem tapasztalunk. Amennyiben le tudjuk fékezni a járművet, várjuk meg, míg az állat átkel az úttesten, továbbá számítsunk arra is, hogy több állat is felbukkan.

Korlátozott látási viszonyok mellett, illetve éjszaka fontos tudni, hogy vadállat észlelése esetén a távolsági fényszóró alkalmazása kifejezetten hátrányos lehet, hiszen az úttesten lévő vad ilyen esetekben általában riadtan a fény felé fordul, megdermed, s nem tud időben kitérni az ütközés elől.

Jól jöhet a vadriasztó

A tapasztalatok szerint az óvatos közlekedés mellett a hangjelzés alkalmazása már nagyobb segítséget jelenthet, hiszen az állatok többsége megijed az erős kürt hallatán, s menekülni akar a közeledő zajforrás elől.

Hasznos eszköze lehet még a vadelütések elkerülésének az ultrahangos vadriasztó síp, melyet a járműre rögzíthetünk, amit a menetszél hoz működésbe. Az egyszerűbb kivitelű műanyag változatok már olcsón hozzáférhetők, hátrányuk viszont, hogy egy-két autómosás után letörhetnek, vagy a ragasztási felület megkopása miatt az eszköz a járműről menet közben leesik.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA