Összegezte a negyven év tapasztalatát Mezőkövesden

Minden technikát bevetett

Mint mondta, három hónapja kapta a felkérést a munkára dr. Fekete Zoltán polgármestertől, a díszlet és a szobrok kivitelezése normál esetben egy évet vett volna igénybe. Szerencsére van tapasztalata a számos területet érintő munkában és a Jóisten is segítette, nem jött közbe semmilyen probléma.

Az épületet egy 19. századi kövesdi istálló alapján tervezte, eközben a figurákat is készítette. Az állatokat hungarocellből faragta ki, majd festett kéreggel vonta be. A többi figura vegyes technikával készült, például kirakati modelleket alakított át, az arcokat külön készítette el, valamelyiket élő modellről mintázta. Minden szobrászati technikát bevetett, műgyanta, agyag, fa, hungarocell is van a felhasznált anyagok közt.

– A díszletben az elmúlt negyven év tapasztalatát összegeztem, amit a színház és filmes szakmában eltöltöttem. A színházi világban a szobrászat, a díszletfestés, a díszletépítés, a kellékek, a ruhák, jelmezek elkészítése mind külön csapat feladata. Ebben majdnem mindent én csináltam, például a világítást is, hiszen az is lényeges – magyarázta Köteles István, aki ma is dolgozik színházaknak, filmes produkcióknak, de egy restaurátorcsoporttal templomokat is fest.

Hozzátette, a szobrokon látható ruhákat a kövesdi hímzőkör készítette Vámos Margó vezetésével, s rövid idő alatt szép munkát végeztek. Igazi megmérettetés volt mindenkinek, valamint önmaguk felé elismerés, hogy képesek voltak rá.

– Csak a három király és az angyalok nem lehettek matyók, a többi alak igen. Ezért lett nagyobb a létszám, hogy felvonultassák a matyó ruhákat, s bővült a jelenet a pásztor feleségével, gyerekével, lánytestvérével – tette hozzá Köteles István.

– ÉM-TB –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA