Összefogtak a bódvaszilasi hívek

Nagy gondba kerültek szilasi katolikusok, ugyanis az 1774-ben elkészült, Szent József római katolikus templom régi beépített orgonájával egyre több probléma akadt, majd eljött a pillanat, amikor a verdikt arról szólt: már nem javítható tovább, egy újra lenne szükség.

Ennek érdekében elindult az összefogás, a hívek adományaikkal megtettek, amit csak tudtak, és az igyekezet, az akarás ezúttal is meghozta gyümölcsét, hiszen összejött a szükséges összeg, amelyből megvásárolhattak egy Viscount Jubilata 332 típusú orgonát, amely decemberben meg is érkezett a településre. Az egyik adventi hétvégén a megszentelése és az első megszólaltatása is megtörtént.

Szerettek volna azonban egy saját, ünnepi alkalmat is szentelni az új orgonának és az összefogásnak, így Bukovenszki Zoltán helyi plébános meghívására Czapák Attila szólaltatta meg a nagyközönség előtt egy koncert keretében, barokk és romantikus mesterek műveiből válogatva a különleges alkalomra. A Pécsi Tudományegyetem másodéves orgonaművész hallgatójának, egyben a Pécs kertvárosi templom orgonista kántorának ugyanakkora élmény volt az alkalom, mint a szép számmal jelen lévő híveknek.

HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA