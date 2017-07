Összefogást hirdettek a Szirmay-kastélyért

Ilyen szép is lehetne – írja Huszti Gábor, Szirmabesenyő polgármestere a Szirmay-kastély látványterveit bemutató posztjához. A képeket az általa létrehozott Face­book-csoportban osztotta meg, amely az „Összefogás a szirmabesenyői Szirmay-kastély felújításáért” nevet kapta. Jelenleg – két hét alatt – több mint háromezer tagja van a csoportnak, a cél azonban, hogy minél többen támogassák a kezdeményezést. Persze nem csupán a közösségi oldalon „mozgolódnak”, korábban beadtak egy pályázatot is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei keretéhez, jelenleg ennek az elbírálására várnak. A cél, hogy sok-sok évtized után régi pompájában tündökölhessen a település kastélya. A polgármester azonban elárulta, nehéz rekonstruálni, hogyan is nézett ki fénykorában a kastély, mert kevés fotó maradt a belső enteriőrről. Ezért is fontosak a helyi legendák, történetek, visszaemlékezések. De ezekből nincs hiány, mert miután kiderült, hogy az önkormányzat felújítaná az épületet, a szirmabesenyőiek egyre többször és egyre többet mesélnek a grófi családról, a kastélyról, a régi időkről. Van, aki arra is emlékszik, hogy az épület alatt egy alagút található, ami az egykori kápolnához vezetett.

– Egy besenyői család már felajánlott egy komódot a kastély berendezésére, mivel ez a bútor korábban is a kastélyban volt, a grófok tulajdonában – tudtuk meg Huszti Gábortól. – Államosításkor azonban széthordták a berendezéseket, de legalább most esély van rá, hogy egy részük visszakerüljön.

Kultúrház is

A felújítás tervezett költségvetése 727 millió forint, ebből örökségturisztikai központot, közösségi tereket lehetne építeni, valamint a kastélypark is megújulhatna – sorolta Huszti Gábor. Hozzátette: az épület kiállításaiban pedig visszaköszönhetnek azok a történetek, legendák, amik a helyiek emlékezetében megmaradtak. Kiemelte, hogy a Szirmay család kastélya nem csupán múzeum lenne, hanem ideköltözhetne a település művelődési háza is, de helyet kapna egy kávézó, étterem, borospince, bortrezor, illetve gyerekfoglalkozásokra is lenne lehetőség. Az önkormányzat – amennyire persze lehetséges – már most is használja a kastélyt és annak parkját. Két évvel ezelőtt nyitották meg először a közönség előtt. Egyelőre persze csak a vakolatlan falak adják a hátteret a különböző rendezvényeknek, de már így is vonzza a látogatókat – helyieket, turistákat egyaránt – az épület. A vendégkönyvbe olyan visszaemlékezések kerültek, amelyek még inkább színesítik a kastély történetét. „Volt olyan látogatónk, aki a kastélyba járt iskolába, az államosítás után ugyanis iskolaként működött, de volt, aki ott lakott. Sok-sok emlék, szép történetek kerülnek napvilágra” – mondta a polgármester.

Elszármazottak

Huszti Gábor arra is büszke, hogy az Összefogás a szirmabesenyői Szirmay kastély felújításáért Facebook-csoportba nemcsak szirmabesenyőiek jelentkeztek, hanem a világ minden tájáról érkeztek tagok, illetve sok, a településről elszármazott is támogatja a kezdeményezést.

Akik csatlakozni szeretnének a www.facebook.com/groups/szirmaykastely oldalon megtehetik.

