Összefogással szépült meg a bőcsi horgásztó

Most, hogy szinte nyár elején történt, ez a vízállás magas szintje miatt alakult így. Idén is sokan vettek részt a tó meg­szépítésében, abban, hogy a horgászok és családjaik egy csodálatos környezetben hódoljanak szenvedélyüknek. A horgászegyesület elnöksége nagy hangsúlyt fektet mind a ­horgásztó környékének rendben tartására, mind a megfelelő halállomány biztosítására. A nap folyamán újabb horgászhelyeket alakítottak ki, az utakat rendezték munkagépekkel és a zöldövezetet is rendbe tették, majd egy finom ebéd várta a résztvevőket.

Növekvő érdeklődés

Az egykori kavicsbányató népszerűsége nő, nem csak a bőcsieknek nyújt kikapcsolódást, hiszen közkedvelt a település vonzáskörzetében is a horgásztó. A tó őrzésére is nagy az odafigyelés a rendőrség, polgárőrség és nem utolsósorban a horgászok együttműködésével.

-ÉM-

