Összefogás a beteg gyerekek gyógyulásáért

Modern orvosi eszközöket és kórházi felszereléseket szerezne be Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelő Transzplantációs osztálya. A nemes cél érdekében jótékonysági gálát is szerveznek november 28-án a Művészetek Házában.

Szeretnénk, hogy a kezdeményezés a jövőben is folytatódjon.

– Évről évre sok beteg gyermek fordul meg nálunk, éppen ezért az eszközparkunk folyamatosan amortizálódik. Jelenleg dolgoznak az épületben, a korszerűsítés részeként az ajtókat, az ablakokat, a burkolatokat és a fűtésrendszert is cserélik, de a biztonságosabb gyógyítás érdekében szükség lenne még új ágyakra, valamint kamerarendszerre, betegőrző monitorokra és különféle pumpákra is – sorolta dr. Simon Réka osztályvezető főorvos. További megoldandó feladat a hematológiai labor húszéves vérkép automatájának cseréje, mely egyre megbízhatatlanabbul működik, már amikor működik.

Sallai Anita osztályvezető főnővér köszönetet mondott Sztacho Évának, a Terra Altrix Alapítványnak, hogy elsőként állt kezdeményezésük mellé.

– Még nagyobb öröm, hogy az alapítvány mellett civil egyesületek, vállalatok, nagyobb cégek is mellénk álltak, tehát egyfajta társadalmi összefogás jött létre a jó ügy mellett – mondta. – Magam is meglepődtem, mennyire nagy a fogadókészség az önzetlen segítségre Miskolcon. A jegyek iránt folyamatosan nagy az érdeklődés, ennek és a civil adományoknak köszönhetően, ha nem is a teljes, de a célunk egy része biztosan elérhetővé válik számunkra.

Sokan segítenek

Az egészségügyi prevenció területén mozgó alapítvány elnöke hozzátette, hosszú évek óta jó kapcsolatuk van a kórházi osztállyal, így egyértelmű volt számukra, hogy most is segítik az ügyüket.

– Sőt, szeretnénk, hogy a kezdeményezés a jövőben is folytatódjon, hiszen úgy gondolom, a beteg gyermekek gyógyulásáért máskor is szívesen fognak össze az emberek – zárta Sztacho Éva.

A jótékonysági gálán fellép többek között Varga Andrea, Jancsó Dóra, Cselepák Balázs, a Ködmön és az Erkel Ferenc Zeneiskola diákjai is, sőt meglepetés vendég is lesz.

