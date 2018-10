Összedolgoznak az asszonyok és a fiúk az ünnepi menü készítésénél

Újra meghirdettük ünnepi versenyünket, november 3-ig várjuk receptjeiket. Már szép számmal érkeznek a levelek olvasóinktól, a többség nem is egy, hanem több kedvenc étel leírását küldte el nekünk. Sőt, nemcsak megyénkből kaptunk ünnepi receptet, hanem például Egerből Fajcsák Sándorné olvasónk egy leves és egy ünnepi sült leírását osztotta meg velünk.

Van, aki email-en küldte pályaműveit, és van, aki hagyományosan, levélben. Mind a kétfajta ünnepi recept­nek nagyon örülünk.

– Az ételek lehetnek hagyományosak, olyanok, amelyeket hosszú évek, sőt generációk óta kínálnak családjuknak az ünnepen, és lehetnek olyanok, amelyek újdonságnak számítanak az ünnepi asztalokon – hangsúlyozta Munkácsi Tünde, lapunk marketingért felelős munkatársa. Még elmondta azt is, hogy akárcsak az előző években, olvasóink ezúttal is több recepttel pályázhatnak, a zsűri által kiválasztott legjobbak pedig bekerülnek a kiadónk gondozásában megjelenő Sütés-főzés az Északkal receptmagazinba.

– A karácsonyi receptmagazinba bekerülő ételleírások beküldőit hagyományainknak megfelelően most is díjazzuk – tudtuk meg Tündétől.

Sokan pályáznak

Nagyon sokan vannak, akik szinte minden alkalommal pályáznak, és nyernek is. Béres Bertalanné sok-sok receptje már megérkezett, és Molnár Bélánétől is kaptunk levelet (Mézes-mázas krémes receptjét el is olvashatják oldalunkon) és Toplenszki Józsefné Ibolya is elárulta nekünk, hogy már készül, napokon belül postára adja a mostani versenyre összeállított receptgyűjteményét.

– Többet is küldök, hátha lesz olyan, amit kiválaszt a zsűri – mondta lapunknak. Ibolyától megtudjuk, a gyűjteményben több laktóz-, glutén- és cukormentes receptet is beválogatott, mert sajnos, kénytelen lett a család áttérni ezekre az ételekre.

– A lányomról kiderült, hogy laktóz- és gluténérzékeny, emellett a cukorral is vigyázni kell, így ezt az ünnepi menü összeállításánál is figyelembe kell vennünk – árulta el.

Megtudjuk, az idén így A és B menü is lesz az ünnepen náluk, egy-egy ételt „mentesen” is és hagyományosan is elkészít, elkészítenek majd.

Mindemellett nagyon meghatotta, amikor tavaly egy másik nyertesünkkel, a mezőkeresztesi Wagner Istvánnéval beszélgetett – ő elmondta, a pályázatra beküldött egyik repetjével meghalt férjére emlékezett – hogy ő maga is küld olyan receptet, amelyet a mára már elhunyt, szeretett anyósától tanult.

– 46 éve már, hogy mesélte nekem. Karácsonyi bőségtál a neve, de valójában a rátkai töltött káposztára emlékeztet. Ám nem teljesen. Mivel az én családom Erdélyből származik, így a fűszerezésébe erdélyi ízeket is becsempésztem: így kapcsoltam össze a gyerekkorom és a már asszonykoromat.

Ibolya még hangsúlyozza, a nagycsalád mindig együtt tölti a karácsonyt, ami rajta és a férjén kívül a két lányát, férjeiket, és a három-három gyereket jelenti, így svédasztalos megoldással tálalnak az ünnepen.

– Mindenki megtalálja majd a kedvére valót a nagy választékból – mondja Ibolya. A munkát elosztják az asszonyok egymás között. „Összedolgozunk”, magyarázza.

Közös munka

És nem csak az asszonyok „dolgoznak össze”. Ibolya büszkén meséli, a kamasz (fiú)unokák minden évben együtt készítik a nagymamával a mézest és a linzert, így lesz ez az idén is.

És hogy milyen ételek receptjeit küldi még nekünk Ibolya? Többek között egy különleges szaloncukorét (ez is közös munka lesz), szilveszteri korhelygulyásét, szilveszteri húskenyérét (ezt hidegen is lehet fogyasztani), egy gluténmentes linzerét. Várjuk. Mint ahogy várjuk további olvasóinkét is.

HM

Recept

Mézes mákos-krémes szelet

Hozzávalók:

Tésztához: 50 dkg liszt, 2 tojás, 15 dkg margarin vagy vaj, 3 evőkanál méz, 10 dkg porcukor, 1 teáskanál szódabikarbóna

Krémhez: 2 tasak vanília ízű pudingpor, 8 dkg darált mák, 1 citrom reszelt héja, 8 dl tej, 10 dkg margarin vagy vaj, 10 dkg porcukor

Tetejére reszelhetünk csokoládét.

Elkészítés:

Tészta: A szobahőmérsékletű margarint simára keverjük a mézzel, a tojásokkal , a porcukorral és beledolgozzuk a szódabikarbónával elkevert lisztet. 30 percig hűtőben pihentetjük, majd 3 részre osztjuk és mind a 3 részt 3-4 mm vastag, kb. 25*35 cm-es téglalappá nyújtjuk. A lapokat egy sütőpapírral bélelt sütőlemezen 180°C-ra előmelegített sütőben 7-8 perc alatt egyenként megsütjük.

Krém: A krémhez a pudingport elkeverjük a darált mákkal és a citromhéjjal , fokozatosan felöntjük a tejjel és folyamatosan kevergetve sűrűre főzzük. Hűlni hagyjuk, majd hozzákeverjük a porcukorral habosra kevert margarint.

Sütemény összeállítása: A krémet 3 részre osztjuk, a lapokat megkenjük a krémmel és egymásra helyezzük. Tetejére csokit reszelünk. Szeletelés előtt egy éjszakára hűvös helyre tesszük puhulni.

