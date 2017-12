Ősi mesterségekkel ismerkedtek a gyerekek Miskolcon, 360 fokos videó örökíti meg

A Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságában ősi, népi mesterségeket mutattak be a fiataloknak.

Interaktív időutazáson találkoztak a gyerekek olyan eszközökkel, foglalkozásokkal, amiket ma már nem nagyon használunk. Az alapvető elképzelés az, hogy megismerjék ezeket a népi módszereket, amikről a jövőbe látás képessége nélkül is elég nagy bizonyossággal kijelenthető: nem lesznek a hétköznapjaik szerves része.

Megérthetik a világot

És nincs is ezzel semmi gond, változik a világ, ma már nem szükséges, hogy maguknak őröljék a lisztet, vagy mártsák a gyertyát. Viszont az nem árt, ha ezekről tanulnak, mert így szélesedik horizontjuk, és jobban megérthetik a világot. Például, hogy mit jelent ezekhez viszonyítva az ipar 4.0 és a nagybetűs Technológiai Fejlődés.

A Baráthegyi Majorságban ennek megfelelően kipróbálták a következőeket:

gyertyamártás: egy faág végére kanóccal odakötött anyacsavart mártogattak forró viaszba, majd ezt hideg vízbe, amiből bizonyos idő után gyertya formálódott,



nyújtották a tésztát, majd sütötték ki (persze végül meg is ették),



mézeskalács-készítés: itt még távolabb kezdték a termelési folyamatot, és már a lisztet is maguk őrölték, kézi meghajtású „malommal”,



kézműves foglalkozás: a fentiekhez képest már szinte smafu, de köveket festettek ki szép mintákkal,



élő Betlehem-játék: kicsit kilóg a sorból, de ne feledkezzünk meg erről sem; a gyerekek beöltöztek a betlehemes játékhoz és énekeltek; bár ők jobban értékelték, hogy megsimogathatták Dorkát a szamarat, illetve Kleopátrát és Pumuklit, az alpakákat,



mesterségi kelléktár a mini-Diósgyőri várban: a Baráthegyi Majorságban megtalálható a Diósgyőri vár kicsinyített mása, amit most az alkalomhoz illően megtöltöttek régi eszközökkel; hurkatöltő, mechanikus disznóperzselő, asztalos szerszámok, borászati, méhészeti eszközök, és így tovább; róluk is kaptak egy kis ismertetőt.

Fotó: magánarchívum © Fotó: magánarchívum

Ha már ott jártunk, beszélgettünk gyerekekkel is, akik tulajdonképpen nem tudtak választani kedvenc program­elemet. Minden tetszett nekik, szóval ebből a szempontból már sikeres is volt a történet. Volt egy pillanat, amikor egyikük elmagyarázta nekünk, hogy a frissen mártogatott viaszgyertyájára vigyázni kell, mert könnyen eltörik, mivel hosszú – de mindezt szakemberi magabiztossággal. Na ebből láttuk, hogy a móka mellett némi tudás is átcsusszant a régi mesterségekről és a néphagyományokról.

– Király Csaba –

Nézz körbe 360 fokon!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera „háta mögött”! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook-oldalát!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA