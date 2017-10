Őrzik és bemutatják

Az ünnepségen részt vettek Borsodivánka, Zubogy, Nyékládháza és Mezőkövesd együttesei, valamint Tállai András, a térség országgyűlési képviselője is.

– Már hamarabb is terveztük az eseményt, hiszen beléptünk a huszonhatodik évünkbe, de a törzstagokkal elhatároztuk, megünnepeljük az évfordulót. Az egész még 1991 őszén egy lakodalommal kezdődött, előtte is voltak hasonlók, rendezvényeken való fellépés vagy filmszerep, de azután vált rendszeressé. A negyedszázad alatt 460 fellépésünk volt, idén is húsz, de ennél többször jelentünk meg rendezvényeken – mesélte Szikszai Imre, a csoport vezetője, majd hozzátette:

– Őrizzük a tardi népviseletet, a népdalokat és a gasztronómiai hagyományokat is, hiszen főzőversenyekre is ellátogatunk, szép sikereket elérve. Az éneklés területén is kaptunk díjat, két évvel ezelőtt a Pesti Vigadóban aranyérmesek lettünk. A csoport mögött külföldi fellépések is vannak, megfordultak tagjaink Romániában, Szlovákiában és Franciaországban is.

Visszaemlékezett arra, hogy a kezdetekkor még fiatalabbak és idősebbek is alkották a harminc tagot számláló csoportot, mára a csapat magja 6–7 fősre csökkent. Sokan elköltöztek vagy elhunytak, az utánpótlás pedig nagyon nehezen jött, bár idén csatlakoztak hozzájuk fiatalabbak is. Nagyobb rendezvényeken a táncosokkal együtt azért húszan is képviselik a települést.

– Rajtunk nem múlik a folytatás, igyekszünk őrizni, bemutatni a hagyományokat, a szereplések alkalmával mindig egy kicsi újdonságot adni. Évente részt veszünk Mezőkövesden a Matyóföldi Folklórfesztiválon és a Matyó Rózsa Ünnepén, valamint a tardi rendezvényeken is, ez a jövőben is így marad – tette hozzá Szikszai Imre.

Öregbítik

– Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg Tardon a hagyományőrző csoport – mondta Gál János, Tard polgármestere.

– Ők az utolsók a településen, akik ápolják az ősök hagyományát, őrzik a hímzést, a népviseletet és a népdalokat. A néptáncot tekintve vannak már fiatalok is, az óvodások és az iskolások is táncolnak. Ahol rendezvény van a környéken, a tardi hagyományőrzők megjelennek, s öregbítik a település hírnevét, bemutatják a népviseletet.

Szikszai Imrének régóta szívügye a tardi kultúra, gyűjti a hagyományokat, tárgyi emlékeket őriz, vezeti a csoportot, dokumentálja a történetét, emellett a hagyományőrző központ épületét is ápolja, az önkormányzat segítségével. Napi kapcsolatban állunk az egyesülettel és segítjük őket például az utazásokban is.

– ÉM-TB –

