Őrzik a hagyományokat: újjáalakult a citerazenekar Domaházán

Korábban Elek Menyhért fogta össze a Domaházi Hagyományőrző Együttes mindennapjait. A falu ismert személyisége azonban nyugdíjba vonult, így a fiatalabb generációra maradt a korábbi évtizedek munkájának a folytatása. Kisbenedek Olivér vezetésével újjáalakult a citerazenekar, akik Ózd környékén végig „falunapozták” a nyári időszakot, hiszen számos meghívásnak tettek eleget.

A pozitív megnyilvánulások egyértelműen hitet és erőt adnak.” Kisbenedek Olivér

Van utánpótlás

– Az elmúlt hónapokban tizenkét fellépésünk volt a város vonzáskörzetében, örülünk, hogy ismét felfigyeltek a domaházi hagyományőrzőkre – mondta a hangonyi Tökfesztiválon megtartott műsor után Kisbenedek Olivér. – Korábban mindig az jelentette a nagy problémát, hogy citerások híján voltunk, most szerencsére ezen a téren jelentősen változott a helyzet. Gyakran előfordult, hogy a néptáncosok csak két citerással léptek föl, mostanában már hatan-heten is megvagyunk egy-egy műsor alatt. Zenekarvezetőként magamra vállaltam, hogy foglalkozom, továbbképzem a fiatalokat, ez a folyamat öt esztendeje tart, aminek most már kezd látszani az eredménye.

A múlt kötelez

Kisbenedek Olivér hozzátette: egykoron Domaházán szinte mindenki tudott citerázni, ami a fentebb már említett Elek Menyhértnek volt köszönhető. A hagyományőrzők korábbi vezetője iskolaigazgatóként kötelezővé tette a néptánc- és citeraoktatást, így az utánpótlás gyakorlatilag mindig biztosítva volt. Most egy kicsit nehezebb a helyzet, de az együttes tagjai elkötelezettek abban, hogy a falura leginkább jellemző kulturális vonalat továbbvigyék.

– Hosszú és kemény munka kell ahhoz, hogy a régmúlt színvonalát ismét elérjük, de egyértelműen ez a cél – tette hozzá Kisbenedek Olivér. – Ez az esztendő egy próbaévnek számít, de a visszajelzések rendkívül kedvezőek, és mi is élvezzük azt, amit csinálunk. A pozitív megnyilvánulások egyértelműen hitet és erőt adnak számunkra. Domaházának rendkívül fontos a néptánc, amelyhez szervesen hozzátartozik a citeramuzsika is. Azok közé tartozunk, akik megteremtették és hosszú ideig magas színvonalon művelték ezt a műfajt. A jövőben is ebbe a körbe szeretnénk tartozni. Bízom benne, hogy a faluban élők is folyamatosan a szívükön viselik a hagyományőrzést, ha így lesz, akkor az együttes működésével a jövőben sem lesz gond.

